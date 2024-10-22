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Зеленский: Украина не просит предоставить или вернуть ядерное оружие. Нам нужно НАТО

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

1 хв читання

Украина не стремится вернуть ядерное оружие, но хочет получить членство в НАТО. Об этом на встрече с журналистами 21 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Цитаты

  • Когда Украина отдала все ядерное оружие в 1996-м, то должна была «обменяться на НАТО», сказал Зеленский. Этим мнением президент поделился с президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты.
  • «Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая», – сказал президент.
  • Украина отдала ядерное оружие, но ничего не получила, кроме полномасштабной войны, считает Зеленский. «Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина», – сказал он.

Контекст

17 октября на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил, что в разговоре с Трампом сказал: «Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-то альянс. Мы выбираем НАТО, не ядерное оружие».

Однако в тот же день немецкий BILD написал со ссылкой на источники, что украинские власти якобы всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного потенциала и имеют возможность изготовить ядерную бомбу за несколько недель в случае приказа. Эту публикацию опроверг пресс-секретарь МИДа Георгий Тихий.

Приглашение Украины в НАТО – первый пункт Плана победы, который в конце сентября Зеленский представил лидерам в США, продолжает представлять его западным лидерам и презентовал в Верховной Раде. Президент надеется получить приглашение в ближайшие месяцы и говорит, что среди большинства стран – членов НАТО есть консенсус относительно приглашения Украины.

 

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