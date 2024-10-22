Зеленський: Україна не просить надати чи повернути ядерну зброю. Нам потрібне НАТО

Україна не прагне повернути ядерну зброю, але хоче натомість отримати членство в НАТО. Про це на зустрічі із журналістами 21 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Цитати

Коли Україна віддала всю ядерну зброю у 1996-му, то повинна була «обмінятися на НАТО», сказав Зеленський. Цією думкою президент поділився з президентом США Джо Байденом і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів.

«Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Моя позиція дуже чітка», – сказав президент.

Україна віддала ядерну зброю, але нічого не отримала натомість, крім повномасштабної війни, вважає Зеленський. «Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», – сказав він.

Контекст

17 жовтня на пресконференції у Брюсселі Зеленський заявив, що у розмові з Трампом сказав: «Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Ми обираємо НАТО, не ядерну зброю».

Однак у той самий день німецький BILD написав із посиланням на джерела, що українська влада нібито всерйоз розглядає можливість відновлення ядерного потенціалу та має спроможність виготовити ядерну бомбу за кілька тижнів у разі наказу. Цю публікацію спростував речник МЗС Георгій Тихий.

Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який Зеленський наприкінці вересня представив лідерам у США, продовжує представляти його західним лідерам і презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями та каже, що серед більшості країн – членів НАТО є консенсус щодо запрошення України.