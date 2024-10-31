Зеленский уволил Андрея Костина с должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора. Соответствующий указ №745/2024 обнародован на сайте Офиса президента. Костин возглавил Генпрокуратуру в конце июля 2022 года.

Ключевые факты

Согласно указу от 31 октября, Зеленский уволил Костина с должности.

Накануне президент подавал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Костина. 29 октября парламент согласовал это постановление.

Контекст

Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания, президент издал указ и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти.

После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что на заседании рассматривалась «безнравственная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов».

Костин считает правильной позицию президента, что должны быть отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, пенсионных и других начислений, введены четкие законодательные и организационные изменения и персональная ответственность.

Костин стал генпрокурором в июле 2022 года. До этого он являлся депутатом от фракции «Слуга народа» и возглавлял комитет Верховной Рады по правовой политике.