Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Відповідний указ №745/2024 оприлюднений на сайті Офісу президента. Костін очолив Генпрокуратуру наприкінці липня 2022 року.

Ключові факти

Згідно з указом від 31 жовтня, Зеленський звільнив Костіна з посади.

Напередодні президент подавав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Костіна. 29 жовтня парламент погодив цю постанову.

Контекст

Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади.

Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що на засіданні розглядалася «аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів».

Костін вважає правильною позицію президента, що мають бути скасовані всі неправомірні рішення про надання інвалідностей, пенсійних та інших нарахувань, впроваджені чіткі законодавчі та організаційні зміни й персональна відповідальність.

Костін став генпрокурором у липні 2022 року. До цього він був депутатом від фракції «Слуга народу» і очолював комітет Верховної Ради з правової політики.