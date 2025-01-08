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«Земельный банк». Эффект от субаренды земель за 2024 год оценили в 757 млн грн ежегодных поступлений

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

С 1 октября 2024 года – от старта проекта «Земельный банк» – и до конца года проведено 266 успешных аукционов, охвативших земельную площадь 23 296 га. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, комментируя результаты работы оператора государственных сельхозземель.

Ключевые факты

  • Было проведено 266 успешных аукционов, охвативших земельную площадь 23 296 га. Участвовали в торгах 15 областей. «Ожидаемый эффект от субаренды составил 757 млн грн ежегодных поступлений в бюджет», – отметил Коваль.
  • Заключено 175 сделок на передачу в субаренду земель площадью 10 847 га, что обеспечивает 343,7 млн грн ежегодных поступлений с НДС. Средняя стоимость субаренды составляет 31 700 грн за гектар.
  • Относительно конкуренции среди участников: подано 2476 предложений, среднее количество участников на торгах – девять человек, а начальная стоимость аренды выросла в 8,6 раза во время аукционов.
  • Первые в этом году лоты с новыми земельными участками появятся уже на следующей неделе.

Контекст

Цель «Земельного банка» – открытие аграриям доступа к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи».

В начале мая 2024 года Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые урегулировали распределение поступлений от аренды государственных земель сельхозназначения. Согласно новым правилам, 90% стартовой цены аренды (12% от нормативной денежной оценки земли) будут направлены в государственный бюджет, а 10% – в местные бюджеты.

1 октября на платформе «Prozorro.Продажи» состоялся первый онлайн-аукцион по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения. Первым лотом стал участок более чем на 115 га в Винницкой области, победная ставка на его аренду достигла более 3 млн грн.

В начале декабря Фонд госимущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк» – оператора государственных сельхозземель. Ее возглавил экс-председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.

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