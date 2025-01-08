«Земельний банк». Ефект від суборенди земель за 2024 рік оцінили у 757 млн грн щорічних надходжень

З 1 жовтня 2024 року – від старту проєкту «Земельний банк» – і до кінця року було проведено 266 успішних аукціонів, які охопили земельну площу 23 296 га. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, коментуючи результати роботи оператора державних сільгоспземель.

Ключові факти

Було проведено 266 успішних аукціонів, які охопили земельну площу 23 296 га. Участь у торгах взяли 15 областей. «Очікуваний ефект від суборенди склав 757 млн грн щорічних надходжень до бюджету», – зазначив Коваль.

Укладено 175 угод на передачу в суборенду земель площею 10 847 га, що забезпечує 343,7 млн грн щорічних надходжень із ПДВ. Середня вартість суборенди становить 31 700 грн за гектар.

Щодо конкуренції серед учасників: подано 2476 пропозицій, середня кількість учасників на торгах – девʼять осіб, а початкова вартість оренди зросла в 8,6 раза під час аукціонів.

Перші в цьому році лоти з новими земельними ділянками з’являться вже на наступному тижні.

Контекст

Мета «Земельного банку» – відкриття аграріям доступу до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

На початку травня 2024 року Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення. Згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) будуть спрямовані до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.

На початку грудня Фонд держмайна створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк» – оператора державних сільгоспземель. Її очолив ексголова ради Національного банку Богдан Данилишин.