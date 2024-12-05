Фонд госимущества создал наблюдательный совет «Земельного банка», его возглавил экс-председатель совета НБУ

Фонд государственного имущества Украины создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк» – оператора государственных сельхозземель. Ее возглавил экс-председатель совета Национального банка Богдан Данилишин, говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ 5 декабря.

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В конце ноября состоялось первое заседание наблюдательного совета, на котором был избран председатель совета Богдан Данилишин и создан комитет по вопросам аудита.

В состав совета вошли эксперты: Богдан Данилишин , Игорь Потёмко, Александр Васильченко, Станислав Банчук.

, Игорь Потёмко, Александр Васильченко, Станислав Банчук. На следующем заседании набсовет планирует рассмотреть стратегический план развития, утвердить финплан и рассмотреть отчет о его выполнении за текущий год.

Контекст

ФГИ начал реализацию проекта «Земельный банк» в 2023 году. Цель «Земельного банка» – открытие аграриям доступа к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Prozorro.Продажі».

В начале мая Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, урегулировавшие распределение поступлений от аренды государственных земель сельхозназначения. Согласно новым правилам, 90% стартовой цены аренды (12% от нормативной денежной оценки земли) будут направлены в государственный бюджет, а 10% – в местные бюджеты.

1 октября на платформе «Prozorro.Продажі» состоялся первый онлайн-аукцион по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения. Первым лотом стал участок более чем на 115 га в Винницкой области, победная ставка на его аренду достигла более 3 млн грн.