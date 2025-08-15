Президент США Дональд Трамп допускает «передачу земель» между Россией и Украиной для прорыва в переговорах, несмотря на категоричный отказ Киева. Кремль обещает «не отказывать» Трампу в обмен на ослабление санкций против РФ, оставляя за собой контроль над эскалацией. Forbes Ukraine выбрал главное из разбора Reuters

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным начнутся 15 августа в 22:00 по киевскому времени. Встреча состоится на Аляске на военно-воздушной базе времен Холодной войны. Это их первые личные офлайн-переговоры с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Главная цель встречи – попытка добиться прекращения огня в Украине, хотя шансы на успех остаются неопределенными, пишет Reuters. Встреча президентов США и России проходит на фоне опасений Украины и Европы, что Трамп может предать Киев.

Подробности

Позиция Трампа. Вступая на пост президента США, Трамп обещал завершить войну в Украине через 24 часа, но позже признал, что конфликт оказался сложнее его ожиданий.

Трамп заявил, что если переговоры с Путиным пройдут хорошо, следующий трехсторонний саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским будет «еще важнее встречи с Путиным», сообщает Reuters.

Президент США настаивает на перемирии, чтобы укрепить свой авторитет как глобального миротворца, достойного Нобелевской премии мира. Это, как он четко дал понять, важно для него.

Администрация Трампа рассматривает пакет экономических предложений для Путина, который может включать доступ к природным ресурсам Аляски, месторождениям редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли, писал The Telegraph. Цель – стимулировать Кремль согласиться на прекращение войны в Украине.

Позиция Путина. Путин, чья военная экономика демонстрирует признаки напряжения, нуждается в помощи Трампа, чтобы вывести Россию из-под жестких западных санкций, или, по крайней мере, чтобы Трамп не вводил против Москвы новые санкции, как он угрожал ранее, пишет Reuters.

В преддверии саммита Путин «подсластил» предложение для Трампа – новым соглашением о контроле над ядерным оружием. Действующее соглашение между США и Россией истекает уже в феврале 2026 года, и оно последнее с советских времен. Это может помочь обоим лидерам сохранить лицо, отмечает Reuters.

Условия Кремля для полного прекращения огня в Украине:

Полный российский контроль над Донбассом (Донецкой и Луганской областями).

Полный контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Отказ от членства в НАТО.

Ограничить численность Вооруженных Сил Украины.

Контекст

Опасения Украины и Европы. Вызывало тревогу то, что Трамп может «продать» Киев в соглашении с Путиным. Однако телефонный разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами частично успокоил эти опасения.

Украина и ее европейские союзники были поощрены своей конференц-связью в среду, во время которой, по их словам, Трамп согласился, что Украина должна быть вовлечена в любые переговоры об уступке территорий, пишет Reuters.

Тем временем Россия контролирует почти одну пятую территорию Украины. Около 25% Донецкой области все еще вне российского контроля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Сэм Грин, директор по демократической устойчивости Центра европейского политического анализа, предупредил о возможных манипуляциях со стороны Кремля. «Если россияне смогут предложить соглашение, которое создает некую форму прекращения огня, но оставляет Россию контролировать эскалационную динамику… это был бы отличный результат с точки зрения Путина», – объясняет он.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал Reuters: «Очевидно, некоторые условия будут согласованы на встрече президентов, потому что Трампу нельзя отказать, а мы не в позиции отказывать (из-за давления санкций)».

Аналитики предполагают, что Путин может попытаться сделать вид, что дает Трампу то, что тот хочет, оставаясь при этом свободным для эскалации в Украине, если пожелает.

Возможные сценарии

Компромиссный сценарий. Возможно поэтапное перемирие в воздушной войне вместо полного прекращения огня.

Территориальный вопрос. Трамп предположил, что передача земель между Россией и Украиной может стать способом разрешения патовой ситуации, Киев категорически это отвергает.

Стратегические цели. Путин, находящийся у власти в РФ четверть века, поставил на кон свое наследство, стремясь завершить войну с тем, что он сможет подать россиянам как победу.

Неопределенность результата. Трамп «то горячился, то охлаждался» по поводу шансов на прорыв в мирных переговорах с РФ, тогда как Путин хвалил «искренние усилия» США завершить войну.

Украина назвала условия Кремля неприемлемыми и равноценными требованию капитуляции.