Дело Пивоварского. АМПУ хочет взыскать с экс-министра и группы ТИС $50 млн

Суд принял к рассмотрению иск Администрации морских портов Украины (АМПУ) о взыскании $50 млн с экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера и группы компаний ТИС по делу об изменении корабельного сбора в 2015 году. Об этом сообщил сам Пивоварский в Facebook 11 февраля.

Ключевые факты

В просительной части гражданского иска АМПУ просит суд обязать группу компаний ТИС солидарно с Пивоварским и Шульмейстером вернуть денежные средства в сумме около $50 млн, объяснил Пивоварский со ссылкой на текст иска, который суд принял к рассмотрению 10 февраля. В судебном реестре его еще нет.

«Ни одна из компаний ТИС не привлечена к моему делу и ни одно должностное лицо или менеджер этой группы компаний не является участником моего уголовного производства», – добавил экс-министр.

По его словам, уголовное дело в отношении ТИС закрыто. Летом 2024 года ВАКС отказал САП и НАБУ в переводе $30 млн с арестованных счетов ТИС на счета Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Арестованное имущество не содержит следов уголовного преступления, постановил суд.

Forbes Ukraine обратился в группу ТИС за комментарием.

Контекст

В феврале 2023-го НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на $30 млн. Речь идет об Андрее Пивоварском и Владимире Шульмейстере.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также главой Тарифного совета Мининфраструктуры) приняли приказ, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту «Южный» вместе с ГП «АМПУ» начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50).

Речь идет о причалах №18–22, которые являются непосредственной собственностью компаний «ТИС-Руда» и ООО «ТИС-КТ». При этом на момент проверки предприятий у их владельцев отсутствовали документы, которые могли бы подтвердить право собственности на упомянутые причалы порта «Южный», заявляли в НАБУ.

В то время как по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории принадлежащего государству порта, говорится в сообщении. Следствие считает, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП «АМПУ».

Пивоварский утверждает, что действовал в рамках закона. «Законом о портах четко предусмотрено, что корабельный сбор распределяется между пользователем портовой акватории (в приведенном случае это АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в этом случае это ТИС)», – написал он вечером 22 февраля 2023-го.

24 июля нынешний глава топливной компании WOG Holding, экс-министр инфраструктуры получил статус обвиняемого.