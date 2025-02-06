Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото)

Вечером 5 февраля Россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадание по территории крупнейшего рынка в городе, сообщает Харьковская областная прокуратура 6 февраля. В результате повреждено по меньшей мере 100 торговых павильонов.

Ключевые факты

По данным следователей, 5 февраля около 23:25 вражеский беспилотник ударил по Киевскому району Харькова и попал по территории рынка.

В частности, дрон попал в крышу рынка, в результате взрыва были повреждены торговые павильоны. Раненых в результате атаки нет.

Для удара российская армия применила БпЛА «Герань-2».

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Предыдущий слайд Следующий слайд

Позже, в 1:05, российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе города, повреждено остекление в отеле возле места попадания.

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Контекст

Россия продолжает обстреливать гражданские объекты на территории Украины. Днем 4 февраля российские войска нанесли баллистический ракетный удар по центру Изюма Харьковской области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек.

Всего в ночь на 6 февраля Россия атаковала Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщают Воздушные силы ВСУ. На 9:00 были сбиты 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.