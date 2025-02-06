Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Вечером 5 февраля Россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадание по территории крупнейшего рынка в городе, сообщает Харьковская областная прокуратура 6 февраля. В результате повреждено по меньшей мере 100 торговых павильонов.

Ключевые факты

  • По данным следователей, 5 февраля около 23:25 вражеский беспилотник ударил по Киевскому району Харькова и попал по территории рынка.
  • В частности, дрон попал в крышу рынка, в результате взрыва были повреждены торговые павильоны. Раненых в результате атаки нет.
  • Для удара российская армия применила БпЛА «Герань-2».
Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 1

Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 2

Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 3

Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 4

Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 5

Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтожены 100 павильонов. Что известно о российском ударе по рынку «Барабашово» в Харькове (фото) /Фото 6

Фото: Харьковская областная прокуратура

Предыдущий слайд
Следующий слайд
  • Позже, в 1:05, российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе города, повреждено остекление в отеле возле места попадания.
  • Прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Контекст

Россия продолжает обстреливать гражданские объекты на территории Украины. Днем 4 февраля российские войска нанесли баллистический ракетный удар по центру Изюма Харьковской области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек.

Всего в ночь на 6 февраля Россия атаковала Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщают Воздушные силы ВСУ. На 9:00 были сбиты 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине