Россия нанесла ракетный удар по Изюму, есть погибшие

Днем 4 февраля российские войска нанесли удар баллистической ракетой по центру города Изюм на Харьковщине. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Подробности
- На данный момент известно о 20 пострадавших, из которых пятеро госпитализированы. Еще один человек находится под завалами.
- Удар частично разрушил административные здания и повредил жилую пятиэтажку. На месте работают спасатели и экстренные службы, идет уточнение последствий атаки.
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