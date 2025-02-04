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Россия нанесла ракетный удар по Изюму, есть погибшие

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Днем 4 февраля российские войска нанесли удар баллистической ракетой по центру города Изюм на Харьковщине. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Подробности

  • На данный момент известно о 20 пострадавших, из которых пятеро госпитализированы. Еще один человек находится под завалами.
  • Удар частично разрушил административные здания и повредил жилую пятиэтажку. На месте работают спасатели и экстренные службы, идет уточнение последствий атаки.

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