ВСУ и Нацгвардия будут предоставлять отчеты о поражении врага через приложение «Армия+»

Кабинет Министров Украины одобрил запуск проекта «Отчет о поражениях» с целью цифровизации и упорядочения отчетности по результатам боевых действий в Вооруженных силах Украины. Об этом 3 января сообщил министр обороны Рустем Умеров. На первом этапе подразделения ВСУ и Нацгвардии получат возможность предоставлять ежедневные отчеты о поражении врага через приложение «Армия+».

Подробности

Эти отчеты будут синхронизированы с боевой системой DELTA, ожидается, что это обеспечит прозрачность и объективность данных. Министр подчеркнул важность этого шага по нескольким причинам:

Объективный учет подтвержденных утрат врага.

Возможность постоянно оценивать эффективность командиров и подразделений по четким критериям.

Анализ результативности разных видов оружия и боеприпасов на поле боя.

Оптимизация производства и снабжения наиболее эффективного вооружения.

В рамках пилотного проекта отчетность о поражении будет доступна только отдельным подразделениям. При успешной реализации планируется расширение проекта на все части Сил обороны.

Контекст

В августе 2024 года Министерство обороны представило новую платформу «Армия+», разработанную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. Первая версия приложения включала 11 типов рапортов и Армия ID – уникальный идентификационный номер военнослужащего, позволяющий отправлять рапорты на подпись.

13 ноября 2024 года Кабинет министров утвердил план реализации экспериментального проекта, который продлится два года, для усовершенствования процесса перевода военнослужащих между частями Вооруженных сил Украины.