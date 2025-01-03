ЗСУ та Нацгвардія подаватимуть звіти про ураження ворога через застосунок «Армія+»

Кабінет Міністрів України схвалив запуск проєкту «Звіт про ураження» з метою цифровізації та впорядкування звітності щодо результатів бойових дій у Збройних силах України. Про це 3 січня повідомив міністр оборони Рустем Умєров. На першому етапі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії отримають можливість подавати щоденні звіти про ураження ворога через застосунок «Армія+».

Деталі

Ці звіти будуть синхронізовані з бойовою системою DELTA, очікується, що це забезпечить прозорість і об’єктивність даних. Міністр підкреслив важливість цього кроку з кількох причин:

Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога.

Можливість постійно оцінювати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями.

Аналіз результативності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою.

Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

У рамках пілотного проєкту звітність про ураження буде доступна лише для окремих підрозділів. У разі успішної реалізації планується розширення проєкту на всі частини Сил оборони.

Контекст

У серпні 2024 року Міністерство оборони презентувало нову платформу «Армія+», розроблену для цифровізації послуг для військовослужбовців та підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. Перша версія додатку включала 11 типів рапортів та Армія ID – унікальний ідентифікаційний номер військовослужбовця, який дає змогу надсилати рапорти на підпис.

13 листопада 2024 року Кабінет Міністрів затвердив план реалізації експериментального проєкту, що триватиме два роки, для вдосконалення процесу переведень військовослужбовців між частинами Збройних сил України.