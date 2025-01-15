Инвестиции ЕС, туризм и зеленая энергетика. Почему юг Европы экономически растет на фоне северной стагнации? Разбор The Financial Times

Южные страны постепенно стабилизируются в пределах еврозоны, поскольку показывают пример экономического восстановления на фоне северной стагнации. Причиной называют рост туризма, меньшую зависимость от промышленности, развитие зеленой энергетики и стремительную цифровизацию. The Financial Times проанализировал вызовы и причины ситуации.

Восстановление южных стран еврозоны

Ирландия, которой удалось выйти из экономического кризиса задолго до COVID-19, недавно стала одним из главных драйверов роста Европы. Она даже затмила бывших доминантов – Бельгию, Нидерланды, Австрию и Германию. Для Давиде Онеглии, экономиста консалтинговой компании GlobalData TS Lombard, положительные новости с юга Европы являются одной из немногих причин быть более оптимистичным в экономике еврозоны.

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Поскольку средиземноморские страны меньше зависят от потенциальной тарифной войны со стороны США и до сих пор поддерживают крупные трансфертные фонды ЕС, Онеглия прогнозирует, что их экономический рост будет продолжаться.

Южные страны еврозоны (Греция, Италия, Испания и Португалия), ранее пережившие тяжелые долговые кризисы, сейчас демонстрируют значительный экономический рост. С 2020 года ВВП этих стран в среднем рос на 1,3% в год, тогда как экономика Германии, которая ранее была страной – лидером региона, остается в состоянии стагнации.

Среди причин такого восстановления – меньшая зависимость от промышленности, высокая доля сферы услуг, а также стремительный рост поддерживающего местные экономики туризма. К примеру, в Греции туризм генерирует до 20% ВВП, а в Испании туристический поток вырос на двузначные показатели 2024 года.

Роль инвестиционных программ ЕС и энергоемких компаний

Мощным толчком для экономического восстановления стало финансирование со стороны ЕС в рамках программы NextGenerationEU. Ее общий бюджет составляет €800 млрд. Южные страны, доля ВВП еврозоны которых составляет всего 28%, получают 78% этих средств. Деньги направляются на инфраструктурные проекты, развитие зеленой энергетики и цифровизацию. К примеру, в Италии €25 млрд инвестировали в модернизацию железнодорожной сети, что создает новые рабочие места и стимулирует экономическую активность.

Испания активно развивает сектор возобновляемой энергетики. В 2024 году 56% электроэнергии в стране произвели из возобновляемых источников. Это привлекает крупные компании, инвестирующие миллиарды евро в регион. Среди них, к примеру, Amazon Web Services, инвестировавший €16 млрд в создание местных дата-центров.

«Раньше энергокомпании фокусировались на Северной Германии и Нидерландах, где природный газ был самым дешевым», – говорит Маартен Ветслар, генеральный директор Moeve. «Если промышленность в будущем будет потреблять зеленую энергию, со временем будет перемещаться туда, где она самая дешевая», – добавляет Ветслар, выделяя Южную Испанию и Португалию в качестве возможных вариантов.

Строительство водородного завода Moeve в Испании начнется в первой половине 2025 года, но средства от этого проекта уже вливаются в местную экономику, поскольку компания нанимает дизайнерские, инженерные и строительные фирмы. Masa, промышленная сервисная группа, сообщила, что получила контракт на установку 525 т конструкционного металла и 1486 м труб для завода по производству изопропилового спирта, который уже строится.

Вызовы для устойчивого роста

Несмотря на положительные тенденции, южные страны ЕС сталкиваются с рядом проблем. Высокий уровень госдолга, бюрократия и старение населения остаются основными препятствиями. Например, в Греции производство до сих пор на 20% меньше пикового уровня 2008 года, а зарплаты остаются существенно ниже уровня жизни.

Греция также сталкивается с последствиями войны в Украине, которые влияют на энергетическую безопасность и экономические связи. Рост цен на энергоносители и перебои в поставках сырья создают дополнительные вызовы для греческой промышленности. Правительство страны пытается диверсифицировать энергетические источники и привлекает иностранные инвестиции для уменьшения зависимости импорта электроэнергии.

Греция играет ключевую роль в оказании гуманитарной помощи Украине и принимает немалое количество украинских переселенцев, что дополнительно нагружает ее социальную инфраструктуру, пишет The Financial Times. Это, с одной стороны, создает социальные вызовы, а с другой – способствует интеграции новых рабочих кадров в местную экономику.

Во многих регионах Греции, в частности на греческих островах, строительная отрасль испытывает острый дефицит работников.

Среди всех стран, переживших долговые кризисы, именно Испания стала самой успешной экономикой Европы в последнее время. В 2024 году ее ВВП вырос на 3,1%, а центральный банк страны прогнозирует рост на уровне 2,5% в нынешнем году.

Этот бум частично подпитывается увеличением инвестиций в ветровые и солнечные электростанции. Испания привлекла $33 млрд прямых иностранных инвестиций в период с января по ноябрь 2024 года, что равняется сумме, полученной за весь 2023 год.

Будущее для юга Европы

Экономисты расходятся в оценках будущего южных стран. Некоторые полагают, что рост может оказаться краткосрочным из-за структурных проблем. К примеру, итальянская программа субсидий на энергоэффективность, которая стоила бюджету €220 млрд, вызвала критику за неэффективность и подозрения в злоупотреблениях.

Другие же считают, что реформы, которые стимулирует ЕС, создадут прочный фундамент для долгосрочного развития. К примеру, в Греции исследование центрального банка прогнозирует рост ВВП на 10% до 2040 года благодаря структурным реформам.