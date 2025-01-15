Інвестиції ЄС, туризм та зелена енергетика. Чому південь Європи економічно зростає на тлі стагнації півночі? Розбір The Financial Times

Південні країни поступово стабілізуються в межах єврозони, адже показують приклад економічного відновлення на тлі стагнації півночі. Причиною називають зростання туризму, меншу залежність від промисловості, розвиток зеленої енергетики та стрімку цифровізацію. The Financial Times проаналізував виклики та причини такої ситуації.

Відновлення південних країн єврозони

Ірландія, якій вдалося вийти з економічної кризи задовго до COVID-19, нещодавно стала одним із головних драйверів зростання Європи. Вона навіть затьмарила колишніх домінантів – Бельгію, Нідерланди, Австрію та Німеччину. Для Давіде Онеґлії, економіста консалтингової компанії GlobalData TS Lombard, позитивні новини з півдня Європи є однією з небагатьох причин бути оптимістичнішим щодо економіки єврозони.

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Оскільки середземноморські країни менше залежать від потенційної тарифної війни з боку США і їх досі підтримують великі трансфертні фонди ЄС, Онеґлія прогнозує, що їхнє економічне зростання триватиме.

Південні країни єврозони (Греція, Італія, Іспанія та Португалія), які раніше пережили важкі боргові кризи, наразі показують значне економічне зростання. З 2020 року ВВП цих країн в середньому зростало на 1,3% на рік, тоді як економіка Німеччини, яка раніше була країною – лідером регіону, залишається у стані стагнації.

Серед причин такого відновлення – менша залежність від промисловості, висока частка сфери послуг, а також стрімке зростання туризму, який підтримує місцеві економіки. Наприклад, у Греції туризм генерує до 20% ВВП, а в Іспанії туристичний потік зріс на двозначні показники 2024 року.

Роль інвестиційних програм ЄС та енергомістких компаній

Великим поштовхом для економічного відновлення стало фінансування з боку ЄС у рамках програми NextGenerationEU. Її загальний бюджет сягає €800 млрд. Південні країни, частка ВВП єврозони яких становить лише 28%, отримують 78% цих коштів. Гроші спрямовують на інфраструктурні проєкти, розвиток зеленої енергетики та цифровізацію. Наприклад, в Італії €25 млрд інвестували в модернізацію залізничної мережі, що створює нові робочі місця та стимулює економічну активність.

Іспанія активно розвиває сектор відновлюваної енергетики. У 2024 році 56% електроенергії в країні виробили з відновлюваних джерел. Це приваблює великі компанії, які інвестують мільярди євро в регіон. Серед них, наприклад, Amazon Web Services, що інвестував €16 млрд у створення місцевих дата-центрів.

«Раніше енергокомпанії фокусувалися на Північній Німеччині та Нідерландах, де природний газ був найдешевшим», – каже Маартен Ветслар, генеральний директор Moeve. «Якщо промисловість у майбутньому споживатиме зелену енергію, з часом буде переміщатися туди, де вона найдешевша», – додає Ветслар, виділяючи Південну Іспанію та Португалію як імовірні варіанти.

Будівництво водневого заводу Moeve в Іспанії розпочнеться в першій половині 2025 року, але кошти від цього проєкту вже вливаються в місцеву економіку, оскільки компанія наймає дизайнерські, інженерні та будівельні фірми. Masa, промислова сервісна група, повідомила, що отримала контракт на встановлення 525 т конструкційного металу та 1486 м труб для заводу з виробництва ізопропілового спирту, який уже будується.

Виклики для стійкого зростання

Попри позитивні тенденції, південні країни ЄС стикаються з низкою проблем. Високий рівень державного боргу, бюрократія та старіння населення залишаються основними перешкодами. Наприклад, у Греції виробництво досі на 20% менше за піковий рівень 2008 року, а зарплати залишаються значно нижчими за рівень життя.

Греція також стикається з наслідками війни в Україні, що впливають на енергетичну безпеку та економічні зв’язки. Зростання цін на енергоносії та перебої в постачанні сировини створюють додаткові виклики для грецької промисловості. Уряд країни намагається диверсифікувати енергетичні джерела та залучає іноземні інвестиції для зменшення залежності від імпорту електроенергії.

Греція відіграє ключову роль у забезпеченні гуманітарної допомоги Україні та приймає значну кількість українських переселенців, що додатково навантажує її соціальну інфраструктуру, пише The Financial Times. Це, з одного боку, створює соціальні виклики, а з іншого – сприяє інтеграції нових робочих кадрів у місцеву економіку.

У багатьох регіонах Греції, зокрема на грецьких островах, будівельна галузь відчуває гострий дефіцит працівників. Як наслідок – затримки у постачанні матеріалів та зростання витрат. Водночас Іспанія залучає робочу силу з Латинської Америки, щоб заповнити 150 000 вакансій.

Серед усіх країн, які пережили боргові кризи, саме Іспанія стала найуспішнішою великою економікою Європи останнім часом. У 2024 році її ВВП зріс на 3,1%, а центральний банк країни прогнозує зростання на рівні 2,5% цього року.

Цей бум частково підживлюється збільшенням інвестицій у вітрові та сонячні електростанції. Іспанія залучила $33 млрд прямих іноземних інвестицій у період із січня по листопад 2024 року, що дорівнює сумі, отриманій за весь 2023 рік.

Майбутнє для півдня Європи

Економісти розходяться в оцінках майбутнього південних країн. Деякі вважають, що зростання може виявитися короткостроковим через структурні проблеми. Наприклад, італійська програма субсидій на енергоефективність, яка коштувала бюджету €220 млрд, викликала критику за неефективність і підозри у зловживаннях.

Інші ж вважають, що реформи, які стимулює ЄС, створять міцний фундамент для довгострокового розвитку. Наприклад, у Греції дослідження центрального банку прогнозує зростання ВВП на 10% до 2040 року завдяки структурним реформам.