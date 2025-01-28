Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Перис Хилтон потеряли люксовые особняки из-за пожаров в Калифорнии. Главные цифры стихийного бедствия: ущерб, самые дорогие утраченные дома, цены

Калифорнийские пожары утихают: огонь локализован, на смену сухой погоде придут дожди. Стихийная беда января 2025 года нанесла ущерб, по меньшей мере, на $250 млрд, по оценке AccuWeather. Какие еще последствия одного из самых дорогих пожаров в истории США?

В понедельник 27 января в Калифорнии локализовали пожары на 95–99%, сообщает Управление лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии. Совокупно из-за пожаров, получивших названия Pacific, Hughes и Eaton, в округе Лос-Анджелес выгорело 19 340 га, уничтожено более 16 250 и повреждено более 2000 зданий и сооружений. 29 человек погибли.

Общий ожидаемый ущерб и экономические потери от пожаров, которые терроризируют Калифорнию с 7 января, составляют $250–275 млрд, отмечают в AccuWeather. Они включают непосредственно разрушение, здравоохранение, остановку бизнеса и другие экономические последствия. «Это один из самых дорогих пожаров в современной истории США», – говорится в публикации.

Популярне Категория Рейтинги Дата Сегодня 30 чемпионов диджитализации

Самый большой по площади пожар – в Пасифик-Палисейдс, курортной местности на западе Лос-Анджелеса. Там пожар охватил около 9490 га, по данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии.

Потери из-за пожаров в округе Лос-Анджелес в январе 2025 года Фото Инфографика Александра Карасева

Пасифик-Полисейдс – рядом с Малибу. Место, где проживают знаменитости и предприниматели. Средняя стоимость домов превышает $3,3 млн, пишет Forbes со ссылкой на Redfin.

Самый дорогой особняк, уничтоженный пожаром, стоит $125 млн, по данным Daily Mail. Это дом на 18 комнат, известный благодаря съемкам телесериала «Наследники». Владелец особняка – 29-летний техномагнат Остин Рассел, основатель Luminar Technologies.

Какие еще постройки уничтожили калифорнийские пожары?

Forbes Ukraine собрал сведения об одних из самых дорогих утраченных домов предпринимателей и звезд.