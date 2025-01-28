Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Перис Хилтон потеряли люксовые особняки из-за пожаров в Калифорнии. Главные цифры стихийного бедствия: ущерб, самые дорогие утраченные дома, цены

Калифорнийские пожары утихают: огонь локализован, на смену сухой погоде придут дожди. Стихийная беда января 2025 года нанесла ущерб, по меньшей мере, на $250 млрд, по оценке AccuWeather. Какие еще последствия одного из самых дорогих пожаров в истории США?
В понедельник 27 января в Калифорнии локализовали пожары на 95–99%, сообщает Управление лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии. Совокупно из-за пожаров, получивших названия Pacific, Hughes и Eaton, в округе Лос-Анджелес выгорело 19 340 га, уничтожено более 16 250 и повреждено более 2000 зданий и сооружений. 29 человек погибли.
Общий ожидаемый ущерб и экономические потери от пожаров, которые терроризируют Калифорнию с 7 января, составляют $250–275 млрд, отмечают в AccuWeather. Они включают непосредственно разрушение, здравоохранение, остановку бизнеса и другие экономические последствия. «Это один из самых дорогих пожаров в современной истории США», – говорится в публикации.
Самый большой по площади пожар – в Пасифик-Палисейдс, курортной местности на западе Лос-Анджелеса. Там пожар охватил около 9490 га, по данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии.
Пасифик-Полисейдс – рядом с Малибу. Место, где проживают знаменитости и предприниматели. Средняя стоимость домов превышает $3,3 млн, пишет Forbes со ссылкой на Redfin.
Самый дорогой особняк, уничтоженный пожаром, стоит $125 млн, по данным Daily Mail. Это дом на 18 комнат, известный благодаря съемкам телесериала «Наследники». Владелец особняка – 29-летний техномагнат Остин Рассел, основатель Luminar Technologies.
Какие еще постройки уничтожили калифорнийские пожары?
Forbes Ukraine собрал сведения об одних из самых дорогих утраченных домов предпринимателей и звезд.
- Актер и режиссер Мел Гибсон потерял особняк площадью более 600 кв. м с пятью спальнями. Его стоимость оценивается в $14,5 млн, по данным Town & Country.
- Управляющий директор TCW Джерри Кудзил – дом с пятью спальнями стоимостью $10,3 млн, свидетельствуют данные Daily Mail.
- Финансовый директор компании Lyft Элейн Пол и ее муж – COO Entertainment Partners Даррен Зайдель – остались без особняка на семь спален. Дом, купленный за $1,9 млн в 2009 году, с тех пор вырос в стоимости до $9,1 млн, по данным Daily Mail.
- Актер, комик и продюсер Билли Кристал потерял семейный дом, приобретенный в 1979 году. Стоимость дома оценивается в $9 млн, по данным Realtor.com. Дом площадью около 630 кв. м имел четыре спальни, указано на Urban Splatter.
- Пожар уничтожил дом актера сериала «Друзья» Мэтью Перри, трагически погибшего в 2023 году, сообщает House Beautiful. Особняк площадью 325 кв. м стоил $8,6 млн, по данным Los Angeles Times.
- Дом Пэрис Хилтон почти на 300 кв. м с тремя спальнями также уничтожен пожаром. Он обошелся в $8,4 млн, по данным Architectural Digest.
- Дом актера Майлза Теллера площадью около 615 кв. м с пятью спальнями, который стоил $7,5 млн, пишет Architectural Digest.
- Дом актера Адама Броуди и его жены, актрисы Лейтон Мистер, который стоил около $6,5 млн, пишет Forbes.
- Актер Энтони Хопкинс лишился дома с четырьмя спальнями стоимостью $6 млн, пишет Daily Mail.
- Дом актрисы Анны Ферис стоимостью $5 млн, сообщает Yahoo.
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