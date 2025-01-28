Мел Гібсон, Ентоні Хопкінс і Періс Хілтон втратили люксові особняки через пожежі в Каліфорнії. Головні цифри стихійного лиха: збитки, найдорожчі втрачені будинки, ціни

Каліфорнійські пожежі вщухають: вогонь локалізовано, на зміну сухій погоді прийдуть дощі. Стихійне лихо січня 2025 року завдало збитків щонайменше на $250 млрд, за оцінкою AccuWeather. Які ще наслідки однієї з найдорожчих пожеж в історії США?

На понеділок 27 січня у Каліфорнії локалізували пожежі на 95–99%, повідомляє Управління лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії. Сукупно через пожежі, які отримали назви Pacific, Hughes та Eaton, в окрузі Лос-Анджелес вигоріло 19 340 га, знищено понад 16 250 і пошкоджено понад 2000 будівель і споруд. 29 людей загинули.

Загальні очікувані збитки та економічні втрати від пожеж, які тероризують Каліфорнію з 7 січня, становлять $250–275 млрд, зазначають в AccuWeather. Вони включають безпосередньо руйнування, охорону здоров’я, зупинку бізнесу та інші економічні наслідки. «Це одна з найдорожчих пожеж у сучасній історії США», – йдеться в публікації.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 30 чемпіонів диджиталізації

Найбільша за площею пожежа – у Пасіфік-Палісейдс, курортній місцевості на заході Лос-Анджелесу. Там пожежа охопила майже 9490 га, за даними Управління лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії.

Втрати через пожежі в окрузі Лос-Анджелес у січні 2025 року Фото Інфографіка Олександра Карасьова

Пасіфік-Палісейдс – поруч із Малібу. Місце, де проживають знаменитості та підприємці. Середня вартість будинків перевищує $3,3 млн, пише Forbes із посиланням на Redfin.

Найдорожчий особняк, який знищила пожежа, коштує $125 млн, за даними Daily Mail. Це будинок на 18 кімнат, відомий завдяки зйомкам телесеріалу «Спадкоємці». Власник особняка – 29-річний техномагнат Остін Рассел, засновник Luminar Technologies.

Які ще будівлі знищили каліфорнійські пожежі?

Forbes Ukraine зібрав відомості про одні з найдорожчих втрачених будинків підприємців і зірок.