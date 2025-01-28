Мел Гібсон, Ентоні Хопкінс і Періс Хілтон втратили люксові особняки через пожежі в Каліфорнії. Головні цифри стихійного лиха: збитки, найдорожчі втрачені будинки, ціни

Каліфорнійські пожежі вщухають: вогонь локалізовано, на зміну сухій погоді прийдуть дощі. Стихійне лихо січня 2025 року завдало збитків щонайменше на $250 млрд, за оцінкою AccuWeather. Які ще наслідки однієї з найдорожчих пожеж в історії США?
На понеділок 27 січня у Каліфорнії локалізували пожежі на 95–99%, повідомляє Управління лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії. Сукупно через пожежі, які отримали назви Pacific, Hughes та Eaton, в окрузі Лос-Анджелес вигоріло 19 340 га, знищено понад 16 250 і пошкоджено понад 2000 будівель і споруд. 29 людей загинули.
Загальні очікувані збитки та економічні втрати від пожеж, які тероризують Каліфорнію з 7 січня, становлять $250–275 млрд, зазначають в AccuWeather. Вони включають безпосередньо руйнування, охорону здоров’я, зупинку бізнесу та інші економічні наслідки. «Це одна з найдорожчих пожеж у сучасній історії США», – йдеться в публікації.
Найбільша за площею пожежа – у Пасіфік-Палісейдс, курортній місцевості на заході Лос-Анджелесу. Там пожежа охопила майже 9490 га, за даними Управління лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії.
Пасіфік-Палісейдс – поруч із Малібу. Місце, де проживають знаменитості та підприємці. Середня вартість будинків перевищує $3,3 млн, пише Forbes із посиланням на Redfin.
Найдорожчий особняк, який знищила пожежа, коштує $125 млн, за даними Daily Mail. Це будинок на 18 кімнат, відомий завдяки зйомкам телесеріалу «Спадкоємці». Власник особняка – 29-річний техномагнат Остін Рассел, засновник Luminar Technologies.
Які ще будівлі знищили каліфорнійські пожежі?
Forbes Ukraine зібрав відомості про одні з найдорожчих втрачених будинків підприємців і зірок.
- Актор і режисер Мел Гібсон втратив особняк площею понад 600 кв. м із пʼятьма спальнями. Його вартість оцінюють у $14,5 млн, за даними Town & Country.
- Керуючий директор TCW Джеррі Кудзіл – будинок із п’ятьма спальнями вартістю $10,3 млн, свідчать дані Daily Mail.
- Фінансова директорка компанії Lyft Елейн Пол і її чоловік – COO Entertainment Partners Даррен Зайдель – залишилися без особняка на сім спалень. Будинок, який придбали за $1,9 млн у 2009 році, відтоді зріс у вартості до $9,1 млн, за даними Daily Mail.
- Актор, комік і продюсер Біллі Крістал втратив родинний дім, куплений у 1979 році. Вартість будинку оцінюють до $9 млн, за даними Realtor.com. Будинок площею близько 630 кв. м мав чотири спальні, вказано на Urban Splatter.
- Пожежа знищила будинок актора серіалу «Друзі» Метью Перрі, що трагічно загинув у 2023 році, повідомляє House Beautiful. Особняк площею 325 кв. м коштував $8,6 млн, за даними Los Angeles Times.
- Будинок Періс Хілтон майже на 300 кв. м із трьома спальнями також знищено пожежею. Він коштував $8,4 млн, за даними Architectural Digest.
- Будинок актора Майлза Теллера площею близько 615 кв. м із п’ятьма спальнями коштував $7,5 млн, пише Architectural Digest.
- Будинок актора Адама Броуді та його дружини, акторки Лейтон Містер, який коштував близько $6,5 млн, пише Forbes.
- Актор Ентоні Хопкінс втратив будинок із чотирма спальнями вартістю $6 млн, пише Daily Mail.
- Будинок акторки Анни Феріс вартістю $5 млн, повідомляє Yahoo.
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