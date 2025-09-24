После заседания Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заговорил об Украине в оптимистическом настроении. Почему этот разворот вызывает беспокойство у союзников и может иметь опасные последствия для НАТО? Главное из материалов Reuters и NYT

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла 23 сентября в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН. Контекст встречи был напряженным, ведь Россия продолжает наращивать удары по украинской инфраструктуре, а Украина требует от США новых санкций против государства-агрессора и гарантий безопасности. «У Путина и России есть большие экономические проблемы, и самое время Украине действовать», – написал Трамп после встречи в Truth Social, резко изменив тональность заявлений в отношении войны, пишет Reuters.

«Добрая и конструктивная» встреча

«Украина при поддержке ЕС способна отвоевать всю Украину в ее первоначальной форме», – заявил Трамп, имея в виду возвращение всех оккупированных Россией земель, включая Крым и Донбасс. Но он не объяснил, как этого добиться без возобновления масштабной помощи США или новых санкций против России, отмечают Reuters и NYT.

Несмотря на громкие слова, политической конкретики было мало. Зеленский публично назвал встречу «доброй, конструктивной» и в интервью Fox News отметил, что «позиции украинской и американской команд более близки, чем когда-либо». Но в то же время со стороны США не прозвучало обещаний ни о новом пакете санкций, ни о возобновлении десятков миллиардов долларов помощи.

Единственным четким сигналом стала фраза Трампа: «Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что сочтет нужным», пишет Reuters.

Встреча президентов Украины и США имела символическое значение еще и потому, что состоялась всего через пять недель после саммита Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Там американский президент, напротив, демонстрировал готовность к компромиссам с Кремлем. Так что действующий разворот стал неожиданным как для союзников, так и для критиков.

«Это очень сильные заявления, которые мы раньше не слышали в таком формате. Хорошо, что сейчас у нас есть общее понимание», – говорит глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя слова Трампа.

Дональд Трамп выступает в Генассамблее ООН с заявлениями о способности Украины отвоевать все территории. Фото Getty Images

Риторические колебания Трампа

Еще летом Трамп настаивал, что Зеленский должен столкнуться с реальностью и уступить территории ради мира с Россией. «У тебя нет карт», – кричал он на украинского президента в Овальном кабинете в феврале 2025-го, напоминает NYT. Весной он демонстрировал благосклонность Путину, не наложив на РФ пошлин, а летом принимал с красной дорожкой на Аляске.

Теперь же Трамп назвал российскую армию «бумажным тигром» и признал, что «Украина может отвоевать всю территорию в ее начальных границах». Однако объяснить, почему он изменил свою позицию, американский президент так и не смог.

Поворот риторики может дать Трампу простор дистанцироваться от конфликта, который он когда-то обещал решить за несколько дней или недель, пишет NYT.

Мировые лидеры обсуждают будущее безопасности Европы и поддержку Украины. Фото Getty Images

Между обещаниями и реальностью

Ключевым вопросом решения российско-украинской войны теперь становится не столько риторика Трампа, сколько практические действия НАТО.

Решение о сбитии российских дронов и самолетов в воздушном пространстве Европы будет принято Великобританией, Францией и Германией вместе с генсеком НАТО Марком Рютте. Эти страны будут определять объемы и темпы военной поддержки Украины, добавляет NYT.

Однако заявления Трампа о праве союзников сбивать российские цели в своем небе только усиливают риски.

19 сентября российские истребители находились более 12 минут в воздушном пространстве Эстонии, а в ночь на 10 сентября 19 российских беспилотников залетели вглубь Польши. Трамп назвал это «ошибкой», но президент Франции Эмманюэль Макрон сразу опроверг его, пишет NYT. На прямой вопрос, готовы ли США вмешаться в случае войны России с НАТО в воздухе, Трамп ответил: «Зависит от обстоятельств».

Делегации Польши и Эстонии настаивают на решительных действиях против российских атак дронами. Фото Getty Images

В этом контексте слова Трампа могут стать для Кремля не сигналом сдерживания, а наоборот, приглашением к эскалации.

Путин, который после встречи на Аляске был убежден, что США не окажут Украине больше помощи и не введут свой военный контингент на ее территорию, может решить, что время и ресурс играют на его стороне. Это делает действующую ситуацию более опасной, чем когда-либо, заключает NYT.