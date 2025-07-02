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Президент Владимир Зеленский в конце июля может сменить посла Украины в США. Кто кандидат на должность? Спойлер – двое из трех фаворитов являются действующими министрами
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Офис президента (ОП) планирует сменить госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову, говорят четыре собеседника Forbes Ukraine в правительстве, дипломатических кругах, парламенте и ОП.
В дипломатическом корпусе будут кадровые изменения, анонсировал еще 21 июня президент Владимир Зеленский. Они будут касаться в том числе руководителей посольств и планируются на конец июля, уточнил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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