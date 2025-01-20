Трамп против Трампа. Аналитик Николай Белесков рассказывает о трех вызовах для президента США, которые могут усилить позиции Украины на возможных переговорах с Россией

Джо Байден и его команда покидают Белый дом с неоднозначным наследием относительно войны России против Украины. Команде президента США Дональда Трампа предстоит справиться с тремя ключевыми вызовами, которые будут определять дальнейшую стратегию поддержки Украины и окончание войны. Старший аналитик Центра инициатив ПЖ Николай Белесков критически проанализировал ситуацию и объяснил, почему так или иначе всем нужно будет идти на уступки.

Наследие Джозефа Байдена

Администрация 46-го президента США оставляет неоднозначное наследие в контексте агрессии России против Украины, которая с 24 февраля 2022 года носит характер полномасштабной войны.

С одной стороны, США и их союзники не позволили России быстро (в течение нескольких месяцев) достичь своих целей: уничтожить суверенную и независимую Украину путем оккупации с целью дальнейшего проектирования силы на регион Центральной и Восточной Европы.

С другой стороны, РФ пока не отказалась от своих целей и продолжает войну против Украины, несмотря на все прямые и косвенные потери. Последние, по мнению команды Байдена, – это «стратегический провал РФ» и должны привести к переоценке планов.

Кремль же, наоборот, вернулся к открытому декларированию максималистских требований, которые в случае их реализации будут означать конец суверенной и независимой Украины.

Сама война в Украине превратилась в войну на истощение со всеми негативными последствиями для Украины и вызовами относительно ее эффективного ведения и завершения.

Поэтому команда Байдена оставляет своим преемникам эдакую историю с открытым финалом, «дописать» которую уже должна будет команда Трампа, учитывая ее видение, умения и навыки.

Опосредованно половинчатость и незавершенность «наследия Байдена» в отношении российско-украинской войны подтвердил экс-глава ЦРУ Уильям Бернс. «Ключевой вопрос – как [команда Трампа] поможет президенту Зеленскому и Украине достаточно поддержать рычаги давления, чтобы гарантировать переговоры не только на условиях Путина. И как они будут продолжать повышать цену для РФ [за агрессию] так, чтобы Путин понимал, что время не обязательно на его стороне», – сказал он в интервью NPR.

Со своей стороны генсек НАТО Марк Рютте более откровенный и резкий, характеризуя текущую стратегическую динамику войны. Украина «на сегодняшний день не может вести переговоры с позиции силы», считает он. И подчеркивает, что НАТО и партнеры должны сделать больше, чтобы гарантировать, что Украина достигнет позиции силы посредством изменения траектории конфликта.

В последние дни работы администрации Байдена его команда попыталась продать своим преемникам любопытную идею в контексте российско-украинской. Все, что нужно администрации Трампа, – всего лишь продолжить соответствующую политику поддержки Украины и давления на РФ, чтобы дойти до момента, когда Кремль согласится договариваться, а не только диктовать свои условия. И, как следствие, команда Трампа может забрать себе все лавры, опираясь, по сути, на работу предшественников.

Увидим, принесет ли это свои плоды. Хотя в оригинальности авторам попыток соответствующим образом убедить Дональда Трампа и его команду не откажешь.

Требования стратегии против стиля Дональда Трампа

Перед Трампом и его командой будут стоять три ключевых требования по реализации политики относительно российско-украинской войны с точки зрения достижения урегулирования и гарантирования его стабильности. Вызовом является то, что эти требования будут в значительной степени конкурировать со стилем, взглядами и характером Трампа.

Поддержка здесь и сейчас

Необходимо продолжать поддержку Украины, где конечной целью станет стабилизация линии фронта. Без этого невозможно представить какие-либо переговоры с РФ.

На сегодняшний день Кремль не видит смысла в переговорах, считая, что просто может двигать фронт дальше и создавать новую реальность на земле.

Против Дональда Трампа будут играть как предварительные заявления о скорости урегулирования войны, так и общий скепсис среди избирателей Республиканской партии относительно целесообразности продолжения поддержки Украины на соответствующем уровне.

В вопросе скорости урегулирования удалось несколько отыграть ситуацию заявлениями о том, что потребуется минимум от трех до шести месяцев для наработки определенной политической рамки. А вот в вопросах настроений среди республиканцев может быть труднее. На сегодняшний день до 67% сторонников Республиканской партии считают, что США предоставляют слишком много помощи Украине.

Гарантия поддержки

Необходима не только поддержка здесь и сейчас, но и гарантирование долгосрочной поддержки Украине. Речь идет о встраивании Украины в систему коллективной обороны в Европе таким образом, чтобы послать Москве сигнал относительно немалой цены и риска нарушения нового статус-кво.

В идеале это должно привести к полному и окончательному отказу РФ от политики на уничтожение и покорение Украины. Украина хотела бы видеть это путем вступления в НАТО в определенный период времени. В то же время Трамп и некоторые представители его будущей администрации являются скептиками в плане приоритетности европейской безопасности для США и роли и места НАТО в современной форме для политики США в регионе. В этом еще одно противоречие.

Трамп должен преодолеть самого себя

Любая качественная политика по урегулированию российско-украинской войны требует от команды Трампа последовательности, определенной прогнозируемости и привлечения партнеров. С этим у новоизбранного президента США могут быть проблемы.

Последовательность и прогнозируемость Трамп воспринимает как слабость – пример команды Байдена, которая довела эти черты до предела, тому доказательство.

Но и чрезмерная хаотичность и полная непрогнозируемость не являются основами для качественной политики. Также качественное взаимодействие с союзниками и партнерами в Евразии критически необходимо для противодействия «Квартету хаоса». Однако Трамп прославился своим антагонизмом как в отношении врагов США, так и в отношении партнеров и союзников. Предварительные заявления о Канаде, Гренландии и Панаме не добавляют оптимизма, хотя и не должны считываться буквально.

Чтобы создать условия для действительно качественного и длительного урегулирования российско-украинской войны, Трампу нужно будет в определенной степени перебороть самого себя.

Все должны пойти на уступки

До 20 января Трамп и его будущая администрация озвучили мало заявлений и тезисов, чтобы понять, как они будут пытаться решить самый крупный в Европе конфликт со времен Второй мировой войны. Где позиции Украины и РФ взаимно исключают друг друга. Это повлекло за собой волну разнообразных спекуляций, участники которой грешат как чрезмерным оптимизмом, так и чрезмерным пессимизмом.

Однако в ходе слушаний в профильном комитете Сената 16 января 2025 года номинированный на должность государственного секретаря США сенатор от штата Флорида Марко Рубио пошел дальше привычных тезисов. Что война Украины и РФ может закончиться только политическим урегулированием, а не военной победой одной из сторон. А также скепсиса, что Украине удастся быстро милитарно вернуть временно потерянные территории, который имплицитно разделяла и администрация Байдена.

Ключевой новой переменной в тезисах Рубио была идея о том, что возможное урегулирование потребует уступок всех сторон – Украины, РФ и, что не менее важно, США. Последнее очень важно.

В целом показательна нацеленность на попытки достичь именно компромиссного урегулирования, где стороны отходят от своих максималистских требований, стараясь при этом гарантировать выполнение ключевых требований и уступая второстепенными. Компромиссное урегулирование считается менее требовательным с точки зрения его поддержки, в отличие от попыток строить урегулирование исключительно на военном балансе сил и угроз, требующих больше ресурсов.

На сегодняшний день есть три ключевые точки противоречий, разделяющие позиции Украины и РФ: контроль над территориями, вопросы отношений Украина – НАТО и двустороннего сотрудничества Украины и международных партнеров, количество/качество Сил обороны Украины в будущем.

РФ требует:

признания не только оккупации около 19% территории Украины, но и отказа от территорий, которые РФ объявила своими, однако не контролирует полностью;

превращения Украины в нейтральную страну и отказа НАТО от политики открытых дверей;

уменьшения сил обороны Украины до 50 000–75 000 военных с ударными способностями не более 40 км.

Реализация данных условий сделает Украину полностью беззащитной и позволит продолжить политику ее уничтожения. Как следствие – официальный Киев и дальше предпочитает продолжать сопротивление, несмотря на ухудшение условий, что вполне логично и ожидаемо.

Однако отсутствие поля для компромиссов здесь и сейчас не запрещает попытаться представить, как администрация Трампа будет подходить к точкам этих противоречий, исходя из концепции взаимных уступок.

В территориальном измерении Украина в значительной степени сделала первый шаг, когда президент Владимир Зеленский начал в конце 2024 года намекать на политико-дипломатический способ возвращения временно утраченных территорий в случае урегулирования.

Кроме того, претензии РФ будут в конечном счете ограничиваться пределами реального территориального контроля, как следствие – критически важным делом является полная стабилизация линии фронта. При этом Украина никогда юридически не согласится с потерей территорий, в то время как РФ потребует формального признания нового статус-кво в его территориальном измерении.

США будут вынуждены искать формулировки, с которыми согласятся обе стороны, что будет нелегко. И при этом Вашингтону придется учитывать, что любое формальное признание оккупации будет означать окончательный крах Устава ООН.

Отдельной темой будет защита новой линии разграничения, которая для пущего постоянства потребует привлечения на стороне Украины контингентов стран – партнеров из формата «Рамштайн».

В случае НАТО большее, что могут предложить США, это определенный мораторий на расширение Альянса, как уже говорилось в публикациях американских СМИ. Другие варианты – односторонний полный отказ Альянса от политики открытых дверей либо добровольное принятие Украиной нейтрального статуса – выглядят как чрезмерные уступки РФ, не отвечающие ни положению дел на фронте, ни общему балансу сил между НАТО и РФ.

Чрезмерные уступки РФ в контексте Альянса, что для Москвы всегда было про полный конец американской гегемонии, тоже могут считаться опасными глобально. Это могло бы послать неправильный сигнал другим государствам «Квартета хаоса» в других регионах Евразии.

Пока что Москва довольно прохладно отреагировала на гипотетический мораторий, как показывают заявления Владимира Путина конца прошлого года. Хотя определенная завуалированная критика политики открытых дверей Альянса, которую фактически сделал Дональд Трамп в рамках публичных тезисов 7 января 2025 года, могут быть сигналом для Москвы о готовности говорить и искать точки соприкосновения.

Проблематика количества/качества Сил обороны Украины напрямую связана с перспективами присоединения к НАТО. Если будут предприняты попытки формализовать то, что Украина не сможет в ближайшем будущем присоединиться к НАТО, то критически важно будет такое качество и количество Сил обороны Украины, которое компенсировало бы дефицит внешних гарантий безопасности. При этом такого качества будет сложно достичь без практической поддержки государств-партнеров.

Как следствие – Вашингтон должен четко напомнить РФ, что она не может иметь все и сразу – и Украину без НАТО, и Украину без Сил обороны достаточного качества и количества. В этом контексте важно, что генерал в отставке Кит Келлог, скептически оценивая перспективы Украины в ближайшем будущем присоединиться к Альянсу, продвигал необходимость практического усиления Украины в случае достижения урегулирования.

Попытки искать компромиссное урегулирование здесь и сейчас выглядят скорее как из области научной фантастики и требуют существенной подготовительной работы со стороны США и их партнеров по изменению калькуляции оккупанта Кремля.

Пока что РФ демонстрирует чрезмерную (само)уверенность в способности достичь своих целей без всяких уступок. В этом плане важен еще один тезис из выступления генсека НАТО Марка Рютте на прошлой неделе. Стойкий мир невозможен, если Путин сможет реализовать свои условия урегулирования, что, со своей стороны, будет сигналом коалиции стран, стоящих за РФ и поддерживающих ее агрессию, отметил он.

Данные тезисы были озвучены перед представителями Европейского парламента, хотя их ключевым адресатом был именно Дональд Трамп.

Куда дальше?

20 января 2025 года мир вернется в эпоху, где будет доминировать интерес США в узком, а не широком понимании. Все будет рассматриваться с точки зрения конкретного интереса США в сфере нацбезопасности и обороны, экономики, а не обязательно с точки зрения интересов поддержки всей глобальной системы, которую американцы содержали и строили с 1945 года.

Это будет дополнительным вызовом для Украины с точки зрения аргументации, почему в интересах США и дальше поддерживать Украину.

В этом плане важны исследования, такие как «Доллары и смысл. Американский интерес в победе Украины» от American Enterprise Institute. Авторы доклада демонстрируют с четкими расчетами, почему США дешевле помочь Украине здесь и сейчас, чем принимать дополнительные меры по сценарию краха Украины. Именно такая четкая калькуляция должна быть в основе украинской аргументации.

С другой стороны, единственный сигнал, который можно трактовать положительно, – собственно смещение временных рамок на период три – шесть месяцев относительно возможной разработки политической рамки урегулирования войны новой администрацией.

Представители стран Европы в этом увидели опосредованное признание того, что быстрое урегулирование возможно лишь в случае капитуляции Украины. А это точно не отвечает интересам и видению новой команды, которая предпочла бы не повторять ошибки предшественников в отношении Афганистана и вообще предотвратить имидж слабости.

Так или иначе мы вступаем в период дополнительной неопределенности, которая по собственной природе генерирует как опасности, так и возможности. А также усложняет попытки делать прогнозы.

Но точно новые обстоятельства должны способствовать разработке и укреплению внутреннего украинского единства по отношению к стратегическому треугольнику «цели, ресурсы и инструменты достижения целей» в войне.

Внутреннее единство в Украине по этому принципиальному вопросу будет лучшей основой для продуктивной работы с новой командой в Белом доме.