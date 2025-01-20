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«Любят богатеть». Задача Украины – привлечь инвесторов из окружения Дональда Трампа.

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

9 хв читання

Дональд Трамп /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Дональд Трамп Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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Сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента США. У него бизнес-бэкграунд: состояние Трампа в прошлом году составило $6 млрд, по оценке Forbes US. Для Украины важна не стоимость активов самого Трампа, а будет ли наша страна интересна инвестициям бизнесменам из окружения нового президента. Forbes Ukraine исследовал, кто из бизнесменов входит в окружение Трампа и каковы их бизнес-интересы

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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом знаменует переход внешней политики США к эре трансакционности – превалированию практических соглашений над ценностями, говорила на декабрьской лекции в KSE Александра Вакру, профессор Гарвардского университета и вицепрезидентка KSE.

Аргумент Украины о защите демократии был успешен во время каденции Джо Байдена, но больше не будет работать, убеждена она. Киеву же следует начать развивать отношения с американскими бизнесменами, которые голосовали за Трампа.

«Они хотят и любят богатеть, – говорит Вакру. – Если сделать Украину выгодным местом для инвестирования и привлечь этих людей на свою сторону, это может повлиять на администрацию Трампа».

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