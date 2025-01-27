У Балтійському морі пошкоджено черговий кабель. НАТО розслідує інцидент

Підводний оптоволоконний кабель, який з’єднує Латвію та Швецію, пошкодили на ділянці Балтійського моря. За даними латвійської влади, причиною стало зовнішнє втручання. Інцидент стався у неділю, 26 січня, і спровокував розслідування можливого саботажу з боку шведських органів. НАТО залучило військові кораблі та літаки до місця події, повідомляє Reuters .

Деталі

Шведська служба безпеки розпочала розслідування, взявши під контроль одне із суден, яке може бути причетним до пошкодження кабелю. «Ми проводимо низку слідчих заходів, але подробиці поки не розголошуємо, проводить розслідування», – заявив старший прокурор Матс Люнгквіст.

НАТО активувало місію Baltic Sentry для патрулювання Балтійського моря після низки інцидентів із пошкодженням критичної інфраструктури, зокрема газопроводів та телекомунікаційних ліній, які почастішали після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За словами прем’єр-міністра Латвії Евики Сіліни, уряд країни співпрацює з НАТО та іншими державами регіону для з’ясування обставин. «Ми встановили, що пошкодження, ймовірно, зовнішнє та суттєве», – заявила Сіліна після надзвичайного засідання уряду.

Латвійські ВМС направили патрульний корабель для перевірки одного з суден, ще два судна також підлягають розслідуванню. Одним із них може бути мальтійське суховантажне судно Vezhen, яке супроводжував шведський береговий патруль до військово-морської бази в Карлскруні.

Кабель, що з’єднує латвійське місто Вентспілс зі шведським островом Готланд, був пошкоджений у шведській винятковій економічній зоні. Звʼязок швидко перевели на альтернативні маршрути, повідомив оператор кабелю Latvian State Radio and Television Centre (LVRTC).

Експерти зазначають, що ремонт оптоволоконних кабелів у Балтійському морі зазвичай займає декілька тижнів, на відміну від тривалого відновлення газопроводів.

Контекст

НАТО нещодавно оголосило, що посилює присутність в Балтійському морі, зокрема розміщує фрегати, патрульну авіацію та морські дрони, для захисту критичної інфраструктури. У грудні фінська влада заявила, що російський танкер, ймовірно, пошкодив кабелі між Фінляндією та Естонією, протягнувши якір дном.

У 2022 році було зафіксовано кілька випадків пошкодження оптоволоконних кабелів у регіоні, зокрема і між Швецією і Фінляндією. У жовтні фінсько-естонський кабель зазнав серйозних пошкоджень, і розслідування вказало на ймовірне використання якорів. Інші подібні інциденти включають пошкодження кабелів, які проходять у районі між Норвегією та Великою Британією, а також на півдні Балтійського моря, що створило серйозні проблеми для телекомунікацій у регіоні.

У вересні 2024 року CNN із посиланням на американських чиновників писало, що Міноборони РФ готує спеціалізований підрозділ для диверсій, націлених на пошкодження критично важливої ​​інфраструктури звʼязку країн НАТО.