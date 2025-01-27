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У Балтійському морі пошкоджено черговий кабель. НАТО розслідує інцидент

Юрій Самусенко /з особистого архіву
Юрій Самусенко
Forbes

2 хв читання

Підводний оптоволоконний кабель, який з’єднує Латвію та Швецію, пошкодили на ділянці Балтійського моря. За даними латвійської влади, причиною стало зовнішнє втручання. Інцидент стався у неділю, 26 січня, і спровокував розслідування можливого саботажу з боку шведських органів. НАТО залучило військові кораблі та літаки до місця події, повідомляє Reuters.

Деталі

  • Шведська служба безпеки розпочала розслідування, взявши під контроль одне із суден, яке може бути причетним до пошкодження кабелю. «Ми проводимо низку слідчих заходів, але подробиці поки не розголошуємо, проводить розслідування», – заявив старший прокурор Матс Люнгквіст.
  • НАТО активувало місію Baltic Sentry для патрулювання Балтійського моря після низки інцидентів із пошкодженням критичної інфраструктури, зокрема газопроводів та телекомунікаційних ліній, які почастішали після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
  • За словами прем’єр-міністра Латвії Евики Сіліни, уряд країни співпрацює з НАТО та іншими державами регіону для з’ясування обставин. «Ми встановили, що пошкодження, ймовірно, зовнішнє та суттєве», – заявила Сіліна після надзвичайного засідання уряду.
  • Латвійські ВМС направили патрульний корабель для перевірки одного з суден, ще два судна також підлягають розслідуванню. Одним із них може бути мальтійське суховантажне судно Vezhen, яке супроводжував шведський береговий патруль до військово-морської бази в Карлскруні.
  • Кабель, що з’єднує латвійське місто Вентспілс зі шведським островом Готланд, був пошкоджений у шведській винятковій економічній зоні. Звʼязок швидко перевели на альтернативні маршрути, повідомив оператор кабелю Latvian State Radio and Television Centre (LVRTC).
  • Експерти зазначають, що ремонт оптоволоконних кабелів у Балтійському морі зазвичай займає декілька тижнів, на відміну від тривалого відновлення газопроводів.

Контекст

НАТО нещодавно оголосило, що посилює присутність в Балтійському морі, зокрема розміщує фрегати, патрульну авіацію та морські дрони, для захисту критичної інфраструктури. У грудні фінська влада заявила, що російський танкер, ймовірно, пошкодив кабелі між Фінляндією та Естонією, протягнувши якір дном.

У 2022 році було зафіксовано кілька випадків пошкодження оптоволоконних кабелів у регіоні, зокрема і між Швецією і Фінляндією. У жовтні фінсько-естонський кабель зазнав серйозних пошкоджень, і розслідування вказало на ймовірне використання якорів. Інші подібні інциденти включають пошкодження кабелів, які проходять у районі між Норвегією та Великою Британією, а також на півдні Балтійського моря, що створило серйозні проблеми для телекомунікацій у регіоні.

У вересні 2024 року CNN із посиланням на американських чиновників писало, що Міноборони РФ готує спеціалізований підрозділ для диверсій, націлених на пошкодження критично важливої ​​інфраструктури звʼязку країн НАТО.

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