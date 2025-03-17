Конец курской битвы. Чем завершилась операция ВСУ на Курщине и какие есть риски для линии фронта? Разбор NYT

Украинская армия контролирует узкую полосу вдоль границы в Курской области РФ, хотя на пике этой операции говорилось о 1300 кв. км. Почему наступление на Курщину сначала считали успешным, что изменило ситуацию на поле боя и как прекращение военной поддержки США повлияло на украинское войско? Forbes пересказывает главное из материала The New York Times .

Российские войска прорвали позиции ВСУ в Курской области России, заставив отступать украинских военных к российско-украинской границе. Последние описывают это отступление как организованное в некоторых местах и ​​хаотичное в других.

К моменту выхода одного из украинских штурмовых взводов почти вся техника была уничтожена, боеприпасы заканчивались, а дроны врага атаковали их круглосуточно. Командир подразделения с позывным Борода рассказал The New York Times , что на отступление его группы к границе понадобилось два дня. «Территория, где были наши позиции, уже была занята российскими войсками», – отметил он.

На пике наступления на Курщину украинские силы контролировали около 1300 кв. км российской территории. К 10 марта эта площадь сократилась до 80 кв. км, по данным военного аналитика Black Bird Group Паси Паройнена. «Конец битвы близится», – говорит он.

Бои возле границы уже не касаются контроля над территорией. Украинские силы сосредоточены на том, чтобы сдержать российские войска и не допустить их прорыва в Сумскую область. «Операция в Курской области фактически завершена, – отмечает офицер разведки Андрей. – Теперь нужно стабилизировать ситуацию».

Наступление в Курской области вызвало споры среди аналитиков. Некоторые считали его неоправданно рискованным, ведь оно растянуло украинские войска, ослабило оборону на других участках фронта и привело к значительным потерям. В то же время эта операция имела моральный эффект: она показала способность наносить удары по территории России. Украина также надеялась использовать захваченные территории как рычаг в переговорах с Москвой.

Шевроны военнослужащих России собраны на контролируемой Украиной территории Курской области во время выставки в Музее войны Украины в Киеве. Фото Getty Images

Когда репортер NYT посещал приграничную зону в январе, украинские войска уверенно контролировали ключевые дороги. Однако месяцы боев, массированные атаки дронов и возвращение северокорейских военных значительно усложнили удержание позиций.

В феврале после перегруппировки северокорейские войска вновь присоединились к российским военным, существенно улучшив свою тактическую подготовку. «Они выполняли очень умные маневры», – рассказывает Борода.

К середине февраля российские войска приблизились к ключевым путям поставок с Украины в Суджу, используя рои дронов для атак на логистику. Россияне также активно уничтожали мосты, усложняя отступление украинским войскам. В одной из таких атак российский самолет сбросил 2700-килограммовую управляемую бомбу на один из ключевых мостов.

Утрата поддержки США и прорыв россиян

Ситуация на фронте резко поменялась после того, как администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину, требуя перемирия с РФ. Администрация Трампа приостанавливала военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Это существенно повлияло на ситуацию: без точных координат американские системы HIMARS фактически прекратили работу. «Мы не могли позволить себе стрелять дорогими ракетами в неизвестно куда», – объяснил офицер украинской разведки.

8 марта российские войска совершили прорыв, используя заброшенный газопровод для проникновения в тыл украинских позиций. Несмотря на риски из-за остаточного метана в трубе, этот маневр создал хаос в тылу ВСУ и заставил украинские силы начать отход.

Примерно в то же время северокорейские войска поддержали российское наступление, прорвав оборону к югу от Куриловки. Это ограничило возможности Украины поддерживать свои подразделения в регионе.

Танк ВСУ едет по дороге в Курской области, Россия, 16 сентября 2024 года. Фото Getty Images

Отступление без массового окружения и угроза на Сумщине

Украинские войска отступали вдоль заранее подготовленных оборонительных линий, но россияне быстро наращивали темп атак. Утрата контроля над дорогами сделала эвакуацию на автомобилях слишком рискованной. Разбитая техника блокировала маршруты, а атаки дронов усложняли маневры, пишет NYT.

Некоторые украинские подразделения жгли собственную технику, чтобы она не досталась врагу. 10 марта украинское командование приказало части подразделений покинуть Суджу. «На характер [отступления] повлияли разные факторы: усталость, качество приказов от отдельных командиров, ошибки в коммуникации или, наоборот, хорошо отлаженная координация», – говорит Борода.

Однако, несмотря на заявления Москвы и Вашингтона, украинские силы избежали массового окружения, что подтверждают как аналитики, так и военные блогеры с обеих сторон. Три дня спустя Минобороны РФ заявило, что полностью контролирует Суджу. Генштаб ВСУ прямо не комментировал ситуацию, но на карте боевых действий город уже обозначен как неконтролируемый Украиной.

Теперь Владимир Путин использует украинское отступление, чтобы укрепить свои позиции в диалоге с администрацией Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска концентрируют силы у границы и могут попытаться прорваться в Сумскую область. Если это произойдет, война получит новый, еще более опасный фронт.