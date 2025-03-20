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інклюзивність, інклюзія, гендер, рівність /Getty Images
Категория
Лидерство
Дата

Парадоксы инклюзивности. Как вовлеченность персонала определяет будущее бизнеса? Результатами исследования «Уровень» делятся Ирина Рубис и Екатерина Загривенко.

Ирина Рубис /из личного архива
Ирина Рубис
Контрибьютор Forbes
Екатерина Загривенко /из личного архива
Екатерина Загривенко
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Показатель «Уровень» снизился с 66,0 в 2021 году до 64,1 в 2025 году, что соответствует оценке «удовлетворительно», указывая на застой развития инклюзивности на рабочих местах. Фото Getty Images

Ежегодное исследование уровня инклюзивности украинских организаций «Уровень» показывает важные тенденции развития инклюзивности на рабочих местах. Несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается Украина, показатели готовности работников к переменам демонстрируют определенный оптимизм. Однако действительно ли инклюзивность в Украине развивается так быстро, как этого требуют изменения, и готовы ли компании реализовать потенциал в этой сфере? Рассказывают глава Biasless Ирина Рубис и соучредительница MZ Hub Екатерина Загривенко

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Четвертый год команда Biasless проводит ежегодное исследование уровня инклюзивности украинских организаций – «Уровень». С момента старта исследования в 2021 году калейдоскоп событий и потрясений, которые постигли мир и Украину, без преувеличения можно назвать суперкритичным и кардинально переменотворческим.

В 2021 году слова «инклюзивность», «безбарьерность», «доступность» не были такими актуальными, как они есть в 2025-м. Дополнительно нетривиальности контексту добавляет уровень хейта от президента США Дональда Трампа по поводу концепции DEI и спровоцированные им отказы IT-гигантов от дальнейшего развития культуры инклюзивности. Разница между тем, что было и что стало в контексте развития инклюзивности, колоссальная.

Этого не скажешь о результатах опроса сотрудников и сотрудниц украинских компаний. Уровень инклюзивности, активность работодателей в этой теме и отсутствующие или частично присутствующие типы дискриминаций остаются стабильными.

Инклюзивность на рабочем месте

Показатель «Уровень» снизился с 66,0 в 2021 году до 64,1 в 2025-м, что соответствует оценке «удовлетворительно», указывая на застой в развитии инклюзивности на рабочих местах. Такое постоянство в кризисный период противоречит глобальным трендам, где DEI-показатели часто падают на 15–20%. Это можно было бы назвать «кризисной инклюзивностью», где внешние угрозы парадоксально усиливают внутреннюю сплоченность, ведь работа стала одним из островков стабильности.

инклюзивность /Исследование «Уровень» 2025

Уровень инклюзивности 2025 – процент выполнения Фото Исследование «Уровень» 2025

Однако нельзя игнорировать стагнацию институционального развития – процент компаний с программами поддержки разнообразия остается низким (12–14%). Кризис на рынке труда требует других индикаторов, но доля компаний, где DEI является приоритетом, почти не меняется (15–16%). И, на наш взгляд, эти данные завышены.

инклюзивность, разнообразие /Исследование «Уровень» 2025

Компании с программами поддержки разнообразия Фото Исследование «Уровень» 2025

Несмотря на войну, нерешенные потребности в базовой безопасности и другие трудности, оценка уровня толерантности сотрудников оптимистична: 52% видят движение к большей толерантности, а 54% готовы к переменам. Это плюс, но существенный разрыв между декларируемой толерантностью (47%) и реальными действиями: только 4% опрошенных называют себя проактивными промоутерами DEI.

инклюзия, толерантность /Исследование «Уровень» 2025

Оценка уровня движения к наращиванию толерантности Фото Исследование «Уровень» 2025

инклюзия, толерантность /Исследование «Уровень» 2025

Готовность к действиям ради перемен в сторону большей толерантности Фото Исследование «Уровень» 2025

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Явление «молчаливого увольнения»

Впервые с момента старта измерения возникло явление «молчаливого увольнения» – комплексного феномена, который характеризуется дистанцированием сотрудника от работы и компании при формальном сохранении трудовых отношений.

90% опрошенных демонстрируют хотя бы один его признак, указывающий на потенциал кризиса вовлечённости:

  • самый распространенный (39% в 2025 году) – «Работа не определяет меня как человека, для меня есть гораздо более важные вещи»;
  • второй по распространенности (23%) – «Работодатель не беспокоится обо мне как о личности, поэтому я не беспокоюсь о его успехе»;
  • 19% – «Я просто выполняю свою работу, прилагая минимальные усилия, ожидая, пока рабочий день закончится»;
  • 18% – «Для меня не важно, что я делаю на работе»;
  • 13% – «Не чувствую себя на своем месте».

Принадлежность как пик инклюзивности

В этом году мы впервые посчитали «принадлежность» к месту работы, и она составляет лишь 12% опрошенных из 100. То есть только 12% опрошенных декларируют, что чувствуют принадлежность к своему месту работы.

Это не удивительно для нашего контекста, где сложно формировать глубокие связи, необходимые для ощущения принадлежности, когда существуют такие факторы.

Масштабная травматизация общества (30% имеют разрушенные социальные связи, 26% – проблемы с психическим здоровьем) создает барьер для формирования принадлежности, поскольку травмированные люди подвержены изоляции и эмоциональной дистанции.

Разрыв между декларируемыми ценностями компаний и реальными практиками (лишь 13% компаний информируют о разнообразии, только 16% считают DEI приоритетом) вызывает цинизм и отчуждение среди работников, не видящих реальных изменений.

Нестабильность военного времени (19% опрошенных – ВПЛ, у 59% – родные на войне) усложняет формирование долгосрочных связей и ощущение укорененности в организации.

Отсутствие психологической безопасности на уровне организаций (показатель «Безопасность» самый низкий из всех векторов – 60%).

Гражданские, военнослужащие и скрытая маргинализация

Впервые мы спросили гражданских и военных респондентов о факторах, которые мешают им с начала полномасштабного вторжения и лишают эффективности и ресурсов.

Гражданские респонденты/респондентки больше всего испытывают разрушение социальных связей (30%), проблемы с психическим здоровьем (26%), ограничение доступа к образованию и услугам (21%) и отчаяние из-за потери средств к существованию (13%).

Исследование «Уровень» 2025

Факторы, мешающие гражданским и военным с начала полномасштабного вторжения и лишающие эффективности и ресурсов. Фото Исследование «Уровень» 2025

Военнослужащие чаще всего испытывают предубеждения по поводу ментального состояния (18%), проблемы с психическим здоровьем (17%) и сложности с трудоустройством (16%). Трудности во взаимодействии с гражданскими имеют только 12%, но эти цифры, вероятно, занижены из-за неготовности признавать проблемы вследствие токсичной маскулинности, где «мужчины/сильные/военные не жалуются».

Среди общих факторов наиболее распространены: усталость от бытовых неудобств (32%), нехватка возможности выразить поддержку пострадавшим (25%), чувство незамеченности (20%), травма деколонизации (19%) и межпоколенная травма (18%).

Гендерный аспект

Сексизм остается второй наиболее распространенной формой дискриминации (8%) с 2021 года. Ожидания достижения гендерного равенства в Украине оптимистичны: 48% считают, что это произойдет в течение 50 лет (в отличие от 136 лет, согласно прогнозу WEF Davos).

Специфика в оценках между мужчинами и женщинами:

  • среди мужчин больше руководителей, чем менеджеров;
  • мужчины чаще имеют невидимую инвалидность (8% против 2% у женщин), в общей сложности 13% мужчин имеют инвалидность по сравнению с 3% среди женщин (возможно из-за последствий войны);
  • мужчины чаще ощущают на себе гомофобию (4% против 1% среди женщин) и расизм (4% против 0% у женщин);
  • 11% мужчин не готовы делать ничего для увеличения толерантности в обществе по сравнению с 3% среди женщин, но это все равно не ключевой паттерн поведения.
пол /Исследование «Уровень» 2025

Гендерные особенности в Украине Фото Исследование «Уровень» 2025

Разница поколений

Анализ по поколениям выглядит гораздо интереснее. Аудитория 18–30 лет отличается наибольшей открытостью по ориентации: 83% декларируют гетеросексуальность (против 88% в целом), а 5% считают себя гомосексуалами/гомосексуалками.

Этот сегмент также более осведомлен об инклюзии на рабочем месте (57% против 52% в целом) и лучше знает о дискриминации (34% очень хорошо осведомлены против 25% в целом). 22% интересуются темой инклюзии на рабочем месте, что больше, чем в общей выборке (15%).

14% испытывали сексизм (против 8% в целом) и чаще замечают проявления гомофобии (6% против 3%). Также они чаще включают сексизм в три наиболее проблемных направления дискриминации на работе (16% против 9%) и чаще признают, что могли бы дискриминировать кого-то, хотя и нечаянно (16% против 10%).

Уникальность украинской ситуации состоит в том, что страна демонстрирует прогрессивные взгляды и готовность к изменениям в условиях войны и масштабной травматизации. Это создает парадокс: высокий потенциал развития DEI при низкой институциональной способности его реализовать.

Такой паттерн характерен для переживающих глубокую трансформацию обществ: индивидуальная готовность к изменениям опережает институциональную способность их внедрять. Это создает риск разочарования, но и открывает возможности для быстрых системных изменений при надлежащей поддержке.

Методология

В начале 2025 года совместно с Factum Group Ukraine и MZ Hub было опрошено 608 жителей и жительниц областных центров Украины 18–55 лет. Метод исследования – онлайн-опрос по верифицированной панели Opinion.

Аудитория исследования состояла из 49% мужчин и 51% женщин. Возрастные группы 26–40 лет (37%) и 41–55 лет (41%) составляли большинство. 89% опрошенных имеют высшее образование, 59% состоят в браке, 50% имеют детей до 16 лет. 67% респондентов/респонденток идентифицировали себя как преимущественно украиноязычные. 11% опрошенных имеют инвалидность, 2% – нейроразнообразны.

19% являются ВПЛ, 10% временно находились за границей, 6% находились в оккупации. 16% потеряли жилье, 12% – родных из-за войны, 59% имеют в семье участников боевых действий.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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