Больше женщин в IT. Война перетасовала гендерные роли в украинской tech-индустрии. Как бизнесу извлечь из этого тренда максимум пользы? Рассказывает CEO Techosystem Екатерина Гречко

2025 год стал знаковым для женского лидерства: доля женщин-CEO в компаниях из списка Fortune 500 достигла рекордных 11,6%. В Украине, несмотря на войну, доля женщин на руководящих позициях в технокомпаниях составляет 34%, растет и их роль в бизнесе и стартапах. CEO экосистемной организации Techosystem Екатерина Гречко рассказала об изменениях гендерных ролей в продуктовом IT и какие преимущества это дает бизнесу.

2025 год начался с потрясающей вехи. Доля женщин, управляющих компаниями из списка Fortune 500, впервые достигла рекордных 11,6%. Это самый высокий показатель за всю историю существования списка. В последние годы эта доля колебалась на уровне 10% и не могла «пробить потолок».

А как изменилось женское лидерство в tech-индустрии Украины почти за три года полномасштабной войны России против Украины?

Гендерный баланс в украинском IT

Женщин в украинском бизнесе за время большой войны стало больше. Причины очевидны и давно известны. Это и общий кадровый голод, побуждающий работодателей привлекать женщин к исторически «мужским» профессиям, и ограничение на передвижение и выезд мужчин за границу, что критически необходимо на разных этапах зрелости бизнеса.

На начало 2025-го, согласно данным Единого государственного реестра, 61% всех новосозданных ФЛП в Украине открыли женщины. В 2023 году этот показатель был на уровне 57%, а до полномасштабного вторжения не превышал 51%. Доля женщин-директоров компаний в конце 2024-го выросла до 34% по сравнению с двумя предыдущими годами (33% и 27% соответственно).

В IT-секторе гендерный дисбаланс выравнивается за последние 15 лет. В конце 2011 года, как свидетельствует исследование DOU, в украинском IT было всего 7% женщин, в конце 2023-го – уже 24%. На август 2024 года доля специалистов-женщин в технологических компаниях достигла 40% из более чем 302 000 человек, согласно данным исследования Львовского IT Кластера. На третий год войны женщины занимали каждую четвертую техническую должность и, что не менее важно, 34% С-level позиций.

Похожую динамику я свыше двух лет работы Techosystem наблюдаю и в продуктовых стартапах. Более чем в половине стартапов от 21% до 50% женщин среди сотрудников, согласно данным каталога Top 100 Rising Ukrainian Startups.

У 41% участников данного списка по меньшей мере одна соучредительница, всего женщины-фаундеры есть у 43% стартапов.

Женское лидерство в продуктовых вертикалях

Чтобы привлечь больше женщин на руководящие должности в технологической сфере, нужно давать шанс людям со способностями и позволять им раскрываться, говорила глава производителя микросхем AMD Лиза Су в интервью Time, который признал ее CEO года. Украинская полупроводниковая индустрия пока находится в зачаточном состоянии, но ряду вертикалей есть чем гордиться.

Женщины все активнее становятся основательницами, соосновательницами, СЕО либо играют ключевые роли в стартапах, относящихся к критически важным доменам для экономики Украины. В том числе и defense tech. 38% штата предприятий «Укроборонпрома», согласно данным Politico, составляют женщины. Доля привлеченных в частном оборонном секторе еще выше.

Открытием также стал украинский HR Tech. На конец 2023 года у 52% компаний, разрабатывающих технологические решения для управления персоналом, были женщины-соучредительницы.

У 17% украинских финтех-компаний есть женщины-фаундеры и на руководящих должностях, свидетельствует данные Украинского финтех-каталога 2023 года. Для сравнения: на западных рынках всего 7,7% предпринимателей в финтех-сфере – женщины. Среди генеральных директоров их доля не превышает 4%, в советах директоров – всего 18%, подсчитали исследователи The Conversation весной 2024 года.

Отдельная история – экосистемные общественные и бизнес-организации. Женщины возглавляют IT Ukraine и Kharkiv IT Cluster – одни из наиболее зрелых IT-ассоциаций в Украине. Женщины возглавляют созданные за последние полтора года союзы, популяризирующие режим «Дія.City», – Diia City Union и Diia City United.

Примеры из государственного сектора – это оборонный кластер Brave1 и Украинский фонд стартапов, которыми руководит Наталья Кушнерская. В «оборонке» – заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Польза от баланса гендера

Женщины превосходят мужчин в лидерстве в технологической индустрии с показателем эффективности 52,1% против 42%, свидетельствует исследование Zenger Folkman. В 2023 году женщины занимали всего 22% всех технических должностей в европейских технологических компаниях, показывают расчеты McKinsey. Если европейской tech-индустрии удастся нарастить эту долю до 45% к 2027 году, ее ВВП может вырасти более чем в два раза – до €600 млрд.

Другое исследование McKinsey доказывает, что существует тесная взаимосвязь между гендерным разнообразием лидерских команд и финансовой эффективностью компаний. Бизнесы с лучшим гендерным балансом имеют на 48% больше шансов превзойти менее сбалансированных конкурентов.