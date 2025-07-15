Международная организация по миграции ООН выпустила подробный отчет о вынужденных переселенцах из Украины. Часть из них вернулась домой, но страна рискует снова лишиться этих граждан. В чем причина?

Украинцы возвращаются обратно в Украину, однако и здесь им не приходится легко. Такой вывод можно сделать из исследования Multicultural Insights, проведенного в феврале–апреле 2025 года по заказу Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН.

Украинцы скучают по дому и семье, это чаще всего становится причиной их возвращения домой.

Больше деталей исследования – в разборе от Forbes Ukraine.

Цифры о мигрантах: сколько, откуда и куда

Каждый четвертый украинец находится в статусе беженца или временно перемещенного лица, отмечается в исследовании МОМ. По состоянию на апрель 2025-го, 5,6 млн беженцев из Украины жили за рубежом, подавляющее большинство (5,1 млн) – в странах ЕС. Внутренне перемещенными остались 3,8 млн граждан. За три года полномасштабной войны домой из-за границы вернулись 1,1 млн украинцев, еще 340 000 – вернулись в Украину, но не в населенные пункты, откуда уехали.

По крайней мере, с сентября 2023 года доля тех, кто решил вернуться из-за границы, стабилизировалась, однако все еще остается меньше относительно доли тех внутренне перемещенных, которые вернулись к своему довоенному постоянному месту жительства.

Методология исследования Нажмите «Читать больше», чтобы прочитать полный текст справки Отчет – исследование компании Multicultural Insights, которое она сделала по заказу Международной организации по миграции (МОМ) в рамках 20-го раунда Общего опроса населения (GPS). Multicultural Insights собирала данные путем телефонных интервью у 40 004 случайно отобранных респондентов и последующих интервью у 1436 внутренне перемещенных лиц, 1137 вернувшихся и 1804 неперемещенных лиц. Основными инструментами исследования стали метод компьютерного телефонного интервью (CATI) и случайный набор номера (RDD). 20-й раунд сбора данных начался 5 февраля 2025 года, завершился 4 апреля. Опрошены были жители всех областей Украины, за исключением Автономной Республики Крым и районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под временным контролем России и где отсутствует украинское телефонное покрытие. Читать больше Свернуть

Большинство возвращается из стран ЕС: в 2024 году таких было 93% всех прибывших, в 2025-м – 73%. Треть (36%) приехали из Польши, 16% последний раз жили в Германии. 8% прибыли из Канады, тогда как в 2024 году этот показатель составил всего 1% всех возвратов. Украинцы возвращаются из Израиля, США, Грузии и Турции (по 1% на каждую из перечисленных стран).

Чаще украинцы возвращались в области, которые не так пострадали от войны. 16% вернулись в западные области, 8% – в центральные. Самым популярным пунктом назначения остаются Киев (18%) и Киевская область (10%). Еще 10% решили вернуться в Одесскую и Днепропетровскую области, 7% – в Харьковскую, 6% – Николаевскую.

Источник: Отчет Международной организации по миграции об украинцах

Почему украинцы возвращаются

Ключевыми драйверами для возвращения украинцы назвали грусть о доме или семье (70%), 28% – проблемы с занятостью, еще 23% – с жильем. Только 8% указали на улучшение ситуации в стране как причину своего возвращения.

Вернувшиеся из стран ЕС чаще отмечали финансовые проблемы или социальную напряженность как мотивацию для своего возвращения по сравнению с теми, кто вернулся из неевропейских стран. 10% вернувшихся обратно в Украину из стран Евросоюза сказали, что неадекватное вознаграждение труда в стране пребывания подтолкнуло их возвратиться домой. Украинцев, которых это не устраивало в странах вне ЕС, оказалось только 4%.

Источник: Отчет Международной организации по миграции об украинцах

С какими проблемами сталкиваются дома

Почти каждый четвертый (24%) из недавно вернувшихся из-за границы заявил, что рассматривает возможность снова покинуть текущее место жительства. Практически каждый пятый (18%) продумывает вариант повторного выезда за границу, 3% рассматривают релокацию в пределах страны или области.

Тем, кто вернулся в Украину из-за границы, труднее найти работу или вернуться к ней преимущественно из-за домашних обязанностей, ограниченных возможностей трудоустройства и негибкого графика.

Так, по состоянию на август 2024-го только 61% украинцев трудоспособного возраста, недавно вернувшихся домой, работали. Не ищущие работу (17%) назвали домашний труд или уход за детьми факторами, останавливающими их от возвращения к работе.