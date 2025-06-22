За каденції Дональда Трампа Україна перестала бути союзником в очах США, а Росія уникає посилення санкцій. Як Київ може це змінити?

Дональд Трамп при владі вже п’ять місяців. За цей час політика США щодо російсько-української війни кардинально змінилась. Україна не отримує нової допомоги, неодноразово опинялась під тиском Вашингтона. Росія натомість не отримала навіть посилення санкцій. США тепер бачать себе як посередника, а не союзника України, неодноразово казали співрозмовники Forbes Ukraine у дипломатичних колах.

Чому так сталось та чи можливо це змінити? Forbes Ukraine поговорив про це зі Стівеном Муром. Він є ветераном республіканської політики, сім років пропрацював у Конгресі та був одним з найвпливовіших республіканських стафферів за оцінкою Politico.