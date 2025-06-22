Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Україні потрібен бренд переможця». Як виграти битву за підтримку США? Інтерв’ю зі Стівеном Муром, досвідченим республіканцем з Конгресу

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

9 хв читання

Україна союзник США /фото, надане автором

Стівен Мур, республіканець з Конгресу, який переїхав до України, засновник Ukraine Freedom Project Фото фото, надане автором

За каденції Дональда Трампа Україна перестала бути союзником в очах США, а Росія уникає посилення санкцій. Як Київ може це змінити?

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Дональд Трамп при владі вже п’ять місяців. За цей час політика США щодо російсько-української війни кардинально змінилась. Україна не отримує нової допомоги, неодноразово опинялась під тиском Вашингтона. Росія натомість не отримала навіть посилення санкцій. США тепер бачать себе як посередника, а не союзника України, неодноразово казали співрозмовники Forbes Ukraine у дипломатичних колах.

Чому так сталось та чи можливо це змінити? Forbes Ukraine поговорив про це зі Стівеном Муром. Він є ветераном республіканської політики, сім років пропрацював у Конгресі та був одним з найвпливовіших республіканських стафферів за оцінкою Politico.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні