Сенат США відклав розгляд законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також потребу в ухваленні податкової реформи Дональда Трампа, пише Semafor .

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Розгляд санкційного пакета перенесли щонайменше до липня, заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн у коментарі журналістам. «Уся увага зараз прикута до ситуації на Близькому Сході», – додав сенатор-республіканець Томмі Табервілл.

Затримка з розглядом пов’язана також із тим, що співавтори законопроєкту – сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль – вирішили переробити текст документа, зазначило видання. Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні.

Початкова версія документа передбачала запровадження 500-відсоткового мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран тощо. Але такі заходи могли б ускладнити відносини США навіть із деякими ключовими союзниками в Європі, які досі залежать від російських постачань.

Сенату «доведеться трохи зачекати», зазначив сенатор Грем у розмові з Semafor, не назвавши конкретних термінів. «Ситуація з Іраном змінюється… Але це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні», – наголосив він.

Контекст

Сенатор Ліндсі Грем (Республіканець, Південна Кароліна) представив масштабний двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії – «Акт про санкціонування Росії 2025» (Sanctioning Russia Act of 2025). Цей законопроєкт передбачає запровадження 500% мит на енергоносії з Росії (нафта, газ, уран) та аналогічні санкції проти країн, які продовжують купувати російську енергію, зокрема Китаю та Індії. Метою є посилення економічного тиску на Кремль та його торгових партнерів, які фінансують війну проти України.

Законопроєкт у Сенаті підтримують 82 співавтори з обох партій – цього достатньо, щоб подолати можливе вето президента. У Палаті представників документ має 60 прихильників, порівну від республіканців і демократів.

На початку червня президент Дональд Трамп звернувся до республіканців із проханням не ставити на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії. Трамп сподівався на проведення «перспективних переговорів» із Путіним щодо України, зазначали джерела Reuters у Білому домі.

На саміті G7 у Канаді Трамп заявив, що не запроваджує додаткові обмеження, бо ще розраховує на мирну угоду. Також він наголосив, що санкції – це «не дорога з одностороннім рухом», і заявив, що вони коштують США «надто дорого».