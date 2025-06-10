Україна продовжує отримувати допомогу від США і веде переговори про купівлю зброї – МЗС

Україна отримує пакети допомоги від США і веде переговори щодо купівлі зброї у різних форматах, у тому числі в рамках угоди про надра, повідомив речник МЗС Георгій Тихий 10 червня.
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Ключові факти
- «Україна готова купувати американську зброю, у тому числі ППО, Patriot, інші засоби, які ми від США отримуємо», – заявив речник МЗС.
- Він наголосив, що Україна вдячна США за вже надану вагому допомогу.
- «Ми готові закуповувати зброю з різних джерел, різних ресурсів, фінансування, і цей діалог йде між Україною та США», – сказав Тихий.
- Він додав, що йдеться також про закупівлі зброї в межах спільного інвестиційного фонду, створеного в рамках угоди про надра.
- «Це один із варіантів, як Україна продовжить отримувати допомогу. Українська дипломатія працює і робить все, щоб допомога американська, тобто зброя, надходила. Я впевнений, що нам вдасться знайти рішення, які дозволять отримувати зброю, обладнання, ліцензії, якщо треба, і інші речі. І робота над цим іде», – пояснив він.
- Тихий додав, що станом на 10 червня Україна продовжує отримувати пакети допомоги від США.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки й поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.
23 травня Американсько-український інвестиційний фонд запустили, перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс. Перше засідання Керівної ради інвестиційного фонду відбудови відбудеться наприкінці липня цього року.
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