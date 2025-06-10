Україна продовжує отримувати допомогу від США і веде переговори про купівлю зброї – МЗС

Україна отримує пакети допомоги від США і веде переговори щодо купівлі зброї у різних форматах, у тому числі в рамках угоди про надра, повідомив речник МЗС Георгій Тихий 10 червня.

Ключові факти

«Україна готова купувати американську зброю, у тому числі ППО, Patriot, інші засоби, які ми від США отримуємо», – заявив речник МЗС.

Він наголосив, що Україна вдячна США за вже надану вагому допомогу.

«Ми готові закуповувати зброю з різних джерел, різних ресурсів, фінансування, і цей діалог йде між Україною та США», – сказав Тихий.

Він додав, що йдеться також про закупівлі зброї в межах спільного інвестиційного фонду, створеного в рамках угоди про надра.

«Це один із варіантів, як Україна продовжить отримувати допомогу. Українська дипломатія працює і робить все, щоб допомога американська, тобто зброя, надходила. Я впевнений, що нам вдасться знайти рішення, які дозволять отримувати зброю, обладнання, ліцензії, якщо треба, і інші речі. І робота над цим іде», – пояснив він.

Тихий додав, що станом на 10 червня Україна продовжує отримувати пакети допомоги від США.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки й поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.

23 травня Американсько-український інвестиційний фонд запустили, перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс. Перше засідання Керівної ради інвестиційного фонду відбудови відбудеться наприкінці липня цього року.