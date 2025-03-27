Сигналгейт проти міністра оборони США. Як повідомлення про удари по хуситах в Signal підірвали репутацію Піта Гегсета? Розбір WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет опинився в епіцентрі скандалу після того, як головред The Atlantic опублікував історію його доєднання до секретного чату з ключовими членами команди Дональда Трампа в Signal. В листуванні Гегсет ділився з ними даними ударів по єменських хуситах. Чи мав він на це право? WSJ розібрав вплив «сигналгейту» на репутацію Гегсета

Міністр оборони США Піт Гегсет став ключовою персоною скандалу в США останніх днів. Все почалося з повідомлень у Signal, які він надсилав у груповий чат із високопосадовцями адміністрації США. У них йшлося про погодні умови, типи озброєння – F-18, дрони MQ-9 Reaper, крилаті ракети Tomahawk і навіть точний час удару по силах єменських хуситів — 14:15 за східним часом. Сам Гегсет запевняє, що це було лише «стандартне оновлення» для колег, жодної секретної інформації не розкривали.

Видання The Atlantic опублікувало частину повідомлень з чату. Головного редактора Джеффрі Голдберга випадково додали до групи в Signal за кілька днів до перших ударів США по Ємену цього місяця. Хоча журнал утримався від публікації найчутливіших даних, ініціатива обурила Білий дім. Там поставили під сумнів і репутацію Голдберга.

«Жодних планів війни, підрозділів, локацій, маршрутів, траєкторій польоту, джерел, методів — жодної засекреченої інформації», – сказав Гегсет на брифінгу в Гонолулу.

Проте позиція Пентагону не така однозначна. Чиновники, які працюють із секретними даними, наголошують, що навіть сам факт погодження часу удару і його формулювання в чаті – це порушення протоколів.

«На мою думку, опублікована інформація є надзвичайно чутливою, і, спираючись на свій досвід, я б наполягав на її засекречуванні. Якщо були допущені помилки, їх слід визнати», – закликав до розслідування республіканець та сенатор США від штату Міссісіпі Роджер Вікер.

Нові повідомлення підтвердили, що Гегсет надсилав деталі удару в незахищеному чаті, створеному радником з нацбезпеки Майком Волтцем. «Маємо позитивну ідентифікацію: він зайшов до будинку своєї дівчини, який зараз зруйновано», – написав Волтц, повідомляючи про влучання по цілі.

Інші посадовці, які були в чаті, відхрестилися від відповідальності. Вони заявили, що не поширювали дані, а ініціатором був саме Гегсет.

Радник президента з питань безпеки Майк Волтц Фото Getty Images

Витік інформації як симптом

Заяви про недосвідченість Гегсета не є новими й обговорювались ще до Сигналгейту. До січня 2025 року він не обіймав вищих посад у сфері національної безпеки. Кандидатуру Гегсета в Сенаті активно критикували демократи, заявляючи, що колишній майор Національної гвардії та ведучий Fox News не має необхідного досвіду для такої відповідальної посади.

Сенатор-демократ Марк Келлі, колишній військовий льотчик, зазначив, що інцидент з Signal є результатом саме відсутності досвіду. «Нам пощастило, що це не призвело до загибелі жодного з військових. Але заради безпеки армії та країни Гегсет повинен подати у відставку», – написав Келлі у соцмережі X.

Позиція адміністрації є оборонною. Білий дім запевняє, що інформація не мала грифу секретності. Речниця Каролайн Левітт наголосила, що «це було частиною делікатного політичного обговорення» і додала, що президент Трамп «повністю довіряє» Гегсету.

Реакція Республіканської партії та розслідування

Спершу республіканці намагалися применшити інцидент, але після нового витоку з чату багато з них переглядають свою позицію. Генеральний інспектор Пентагону вже розпочав перевірку.

«Їм не вдасться обдурити Америку, – заявив конгресмен Дон Бейкон із Небраски. – Якщо просто сказати «Я помилився» і взяти на себе відповідальність, люди пробачать. Але якщо цього не зробити – це залишиться з тобою надовго».

Чи була інформація засекреченою? Це питання залишається в центрі розслідування. Директорка національної розвідки Тулсі Ґаббард під час слухань заявила, що повідомлення були «стандартними оновленнями», які надсилали союзникам. Проте демократ Джим Гаймс зауважив, що навіть такі оновлення в Signal порушують внутрішні правила структури Ґаббард.

Директорка національної розвідки США Тулсі Ґаббард Фото Getty Images

Після інциденту Пентагон розіслав попередження всім військовим щодо ризиків використання Signal. Планування ударів – завжди надсекретна справа, і такі витоки можуть коштувати життів або змінити хід операцій, кажуть експосадовці.

«Це межує з некомпетентністю, – заявив Чак Гейґел, ексміністр оборони та сенатор. – Це безвідповідально».

На тлі військових дій США в Ємені й напруги на Близькому Сході, такі інциденти кидають тінь не лише на окремого міністра, а й на всю вертикаль ухвалення рішень у сфері оборони, пише WSJ. Скандал із Signal перетворюється з адміністративного проколу на стратегічну загрозу.