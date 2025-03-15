Дії Трампа здаються хаотичними? Насправді вони нагадують план Кіта Келлога річної давнини. Forbes Ukraine знайшов сім збігів

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Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог не на першому плані у переговорах США з Україною та не комунікує з Росією. Але саме його планом завершення війни, схоже, користується Трамп
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Поведінка команди американського президента Дональда Трампа можуть видаватись хаотичною. За півтора місяця на посаді нова адміністрація пройшла шлях «американських гірок»: погрози Росії санкціями та цінами на нафту – тиск на Україну – припинення та відновлення допомоги Києву – пропозиція перемир’я на 30 днів – і знову повернення до погроз Росії санкціями.
Дії нової адміністрації насправді схожі на «план» спецпредставника з України та РФ Кіта Келлога, каже співрозмовник, знайомий з ходом перемовин з американцями.
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