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Келлог, Венс, Трамп, Зеленський, переговори, мир /Getty Images
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Forbes Digital

Дії Трампа здаються хаотичними? Насправді вони нагадують план Кіта Келлога річної давнини. Forbes Ukraine знайшов сім збігів

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Кіт Келлог під час суперечки Зеленського, Венса і Трампа у Білому домі Фото Getty Images

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Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог не на першому плані у переговорах США з Україною та не комунікує з Росією. Але саме його планом завершення війни, схоже, користується Трамп

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Поведінка команди американського президента Дональда Трампа можуть видаватись хаотичною. За півтора місяця на посаді нова адміністрація пройшла шлях «американських гірок»: погрози Росії санкціями та цінами на нафтутиск на Українуприпинення та відновлення допомоги Києву – пропозиція перемир’я на 30 днів – і знову повернення до погроз Росії санкціями.

Дії нової адміністрації насправді схожі на «план» спецпредставника з України та РФ Кіта Келлога, каже співрозмовник, знайомий з ходом перемовин з американцями.

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