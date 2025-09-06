Уряд Франції може піти у відставку через законопроєкт, який скорочує видатки бюджету на 2026 рік, зокрема шляхом скасування двох вихідних на свята. Який сценарій розв’язання кризи обере президент Емманюель Макрон?

У Франції, ймовірно, відбудеться відставка уряду. Прем’єр-міністр Франсуа Байру подав контроверсійний проєкт бюджету на 2026 рік зі скороченням держвитрат та ризикнув ініціювати голосування в парламенті за довіру своєму урядові. Крайні праві та ліві обіцяють голосувати проти довіри.

Відставка Байру може стати другою зміною уряду за останній трохи більше як рік. Ключова причина нестабільності криється у роздробленості парламенту, Національної асамблеї. Після дострокових виборів 2024-го у парламенті немає більшості: по третині місць мають крайні праві, ліві та центристи.

Урядова криза у Франції розгортається у момент, коли президент Емманюель Макрон очолює зусилля із формування гарантій безпеки для України. Якими будуть наслідки кризи та які сценарії виходу з неї має Макрон? Розбір Forbes Ukraine.