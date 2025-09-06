Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:21 хвилин
Уряд Франції може піти у відставку через законопроєкт, який скорочує видатки бюджету на 2026 рік, зокрема шляхом скасування двох вихідних на свята. Який сценарій розв’язання кризи обере президент Емманюель Макрон?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У Франції, ймовірно, відбудеться відставка уряду. Прем’єр-міністр Франсуа Байру подав контроверсійний проєкт бюджету на 2026 рік зі скороченням держвитрат та ризикнув ініціювати голосування в парламенті за довіру своєму урядові. Крайні праві та ліві обіцяють голосувати проти довіри.
Відставка Байру може стати другою зміною уряду за останній трохи більше як рік. Ключова причина нестабільності криється у роздробленості парламенту, Національної асамблеї. Після дострокових виборів 2024-го у парламенті немає більшості: по третині місць мають крайні праві, ліві та центристи.
Урядова криза у Франції розгортається у момент, коли президент Емманюель Макрон очолює зусилля із формування гарантій безпеки для України. Якими будуть наслідки кризи та які сценарії виходу з неї має Макрон? Розбір Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.