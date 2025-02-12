Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Про що йшлося (оновлено)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у соцмережах 12 лютого. Сторони домовились про подальші контакти та зустрічі. За словами Трампа, ця розмова пройшла «дуже добре».

Ключові факти

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – написав Зеленський.

Сторони обговорили розмову Зеленського зі міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

Трамп поінформував президента України про деталі розмови з Путіним.

«Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, letʼs get it done», – додав він.

Президенти США та України говорили близько години.

За словами Трампа, «розмова пройшла дуже добре». «Він, як і президент Путін, хоче миру», – написав президент США.

Він висловив сподівання на «позитивні результати» переговорів у Мюнхені між Зеленським та американською делегацією, до якої увійдуть віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Перед цим Трамп мав телефонну розмову із президентом РФ. Він повідомив, що домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення, стверджував президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

Зеленський в інтервʼю Reuters зазначив, що його команда щодня підтримує звʼязок із представниками Трампа. Він підкреслив важливість особистої зустрічі з американським лідером перед його переговорами з Путіним, зазначивши, що без цього діалог виглядатиме «як обговорення України без України».

Трамп не виключив можливості зустрічі із Зеленським цього тижня у Вашингтоні. Про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі 7 лютого.