«Зберегти бельгійцям обличчя». П’ять причин, чому Бельгія блокує репараційний кредит для України. Чи можливо подолати вето? Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Репараційний кредит, який має відкрити шлях для фінансування України коштом заморожених російських активів, буксує у ЄС через непримеренну позицію Бельгії. /Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед зустріччю в штаб-квартирі ЄС у Брюсселі 14 листопада 2025 року. Фото Getty Images

Репараційний кредит, який має відкрити шлях для фінансування України коштом заморожених російських активів, буксує у ЄС через непримеренну позицію Бельгії. Чому Брюссель продовжує блокаду та що може її зняти? Forbes запитав аналітиків з європейських think tanks. Спойлер: юридичні побоювання – не єдина причина.

18-19 грудня на саміті Євроради, який збере лідерів та прем’єрів ЄС, вирішиться доля репараційного репараційного кредиту на €140 млрд для України. Цю концепцію ще на початку грудня представила Єврокомісія.

Робоча версія – кредит буде розділено на дві частини: закупівлю та виробництво зброї й бюджетну підтримку на €90 млрд у 2026-2027-му, повідомила 12 грудня у Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

