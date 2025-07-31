За три роки війни громадянин Канади Роман Шимонов поставив 1800 бронемашин Силам оборони України, ставши найбільшим приватним іноземним постачальником. Як йому це вдалося?

У 2024 році завод канадської компанії Roshel в Онтаріо випустив 1500 бронемашин Senator, половину з них — для України. Roshel не розкриває фінансові показники, але за такими обсягами виробництва річний оборот може сягати кількох сотень мільйонів доларів.

В Україні діє мережа сервісних центрів для ремонту Senator. З квітня частину техніки збирають на спільному з «Укроборонпромом» заводі в Україні (місце розташування і деталі співпраці не розкриваються з міркувань безпеки). Співпраця з Силами оборони України зробило Roshel найбільшим постачальником нових спеціалізованих броньованих автомобілів для українських військових.