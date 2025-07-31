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Броньована логістика. Канадська Roshel стала одним із топпостачальників бронеавто в Україну. Як засновник з досвідом у армії Ізраїлю зміг сподобатися ринку з реальною війною?

Анастасія Рінгіс
Анастасія Рінгіс
Forbes

7 хв читання

Техніку Roshel використовують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби України. /Getty Images

Техніку Roshel використовують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби України. Машина має бронювання STANAG‐2, яке захищає від куль до 50‐го калібру та одночасного вибуху двох легких протипіхотних мін. Фото Getty Images

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За три роки війни громадянин Канади Роман Шимонов поставив 1800 бронемашин Силам оборони України, ставши найбільшим приватним іноземним постачальником. Як йому це вдалося?

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У 2024 році завод канадської компанії Roshel в Онтаріо випустив 1500 бронемашин Senator, половину з них — для України. Roshel не розкриває фінансові показники, але за такими обсягами виробництва річний оборот може сягати кількох сотень мільйонів доларів.

В Україні діє мережа сервісних центрів для ремонту Senator. З квітня частину техніки збирають на спільному з «Укроборонпромом» заводі в Україні (місце розташування і деталі співпраці не розкриваються з міркувань безпеки). Співпраця з Силами оборони України зробило Roshel найбільшим постачальником нових спеціалізованих броньованих автомобілів для українських військових.

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