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Бронированная логистика. Канадская Roshel стала одним из топ-поставщиков бронеавто в Украине. Как основатель с опытом в армии Израиля смог понравиться рынку с реальной войной?

Анастасия Рингис
Анастасия Рингис
Forbes

7 хв читання

Техніку Roshel використовують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби України. /Getty Images

Технику Roshel используют подразделения ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины. Машина имеет бронирование STANAG‐2, защищающее от пуль до 50-го калибра и одновременного взрыва двух легких противопехотных мин. Фото Getty Images

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За три года войны гражданин Канады Роман Шимонов поставил 1800 бронемашин Силам обороны Украины, став самым крупным частным иностранным поставщиком. Как ему это удалось?

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В 2024 году завод канадской компании Roshel в Онтарио выпустил 1500 бронемашин Senator, половину из них — для Украины. Roshel не раскрывает финансовые показатели, но при таких объемах производства годовой оборот может достигать нескольких сотен миллионов долларов.

В Украине работает сеть сервисных центров для ремонта Senator. С апреля часть техники собирают на совместном с «Укроборонпромом» заводе в Украине (место расположения и подробности сотрудничества не раскрываются из соображений безопасности). Сотрудничество с Силами обороны Украины сделало Roshel крупнейшим поставщиком новых специализированных бронированных автомобилей для украинских военных.

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