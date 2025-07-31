За три года войны гражданин Канады Роман Шимонов поставил 1800 бронемашин Силам обороны Украины, став самым крупным частным иностранным поставщиком. Как ему это удалось?

В 2024 году завод канадской компании Roshel в Онтарио выпустил 1500 бронемашин Senator, половину из них — для Украины. Roshel не раскрывает финансовые показатели, но при таких объемах производства годовой оборот может достигать нескольких сотен миллионов долларов.

В Украине работает сеть сервисных центров для ремонта Senator. С апреля часть техники собирают на совместном с «Укроборонпромом» заводе в Украине (место расположения и подробности сотрудничества не раскрываются из соображений безопасности). Сотрудничество с Силами обороны Украины сделало Roshel крупнейшим поставщиком новых специализированных бронированных автомобилей для украинских военных.