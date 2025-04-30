Друзі України. Канада, Польща, Німеччина та ще 18 країн, що найбільше допомагають під час війни. Рейтинг від Forbes Ukraine

Forbes Ukraine склав «Рейтинг друзів України». Це комплексне дослідження, місце країн визначено на основі 10 критеріїв: від розміру допомоги до доходів бізнесу кожної країни в РФ. Єдине, що обʼєднує всі критерії оцінки, – ми оцінювали дії, а не слова. Рейтинг було складено до триріччя від початку великої війни та оновлено в квітні