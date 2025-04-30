Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Друзі України. Канада, Польща, Німеччина та ще 18 країн, що найбільше допомагають під час війни. Рейтинг від Forbes Ukraine

Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

1 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

02:29 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 02:29

Forbes Ukraine склав «Рейтинг друзів України». Це комплексне дослідження, місце країн визначено на основі 10 критеріїв: від розміру допомоги до доходів бізнесу кожної країни в РФ. Єдине, що обʼєднує всі критерії оцінки, – ми оцінювали дії, а не слова. Рейтинг було складено до триріччя від початку великої війни та оновлено в квітні

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні