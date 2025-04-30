Друзі України. Канада, Польща, Німеччина та ще 18 країн, що найбільше допомагають під час війни. Рейтинг від Forbes Ukraine

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Forbes Ukraine склав «Рейтинг друзів України». Це комплексне дослідження, місце країн визначено на основі 10 критеріїв: від розміру допомоги до доходів бізнесу кожної країни в РФ. Єдине, що обʼєднує всі критерії оцінки, – ми оцінювали дії, а не слова. Рейтинг було складено до триріччя від початку великої війни та оновлено в квітні
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