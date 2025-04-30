Друзья Украины. Канада, Польша, Германия и еще 18 стран, наиболее помогающих во время войны. Рейтинг от Forbes Ukraine

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Forbes Ukraine составил «Рейтинг друзей Украины». Это комплексное исследование, место стран определено на основе 10 критериев: от размера помощи до доходов бизнеса каждой страны в РФ. Единственное, что объединяет все критерии оценки, – мы оценивали действия, а не слова. Рейтинг был составлен к трехлетию от начала войны и обновлен в апреле
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