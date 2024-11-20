Шкода екології на $63 млрд: росіяни й війна псують довкілля і не тільки в Україні. Три графіки, які поясняють з чого складається мільярдна шкода

Майже 8 млн українських біженців, масштабні руйнування на суму понад $160 млрд – це далеко не всі економічні збитки від війни. Росіяни знищують довкілля України і шкодять екології. Збитки, завдані довкіллю, вже сягнули $63 млрд. З чого вони складаються дослідила і візуалізувала агенція Top Lead

Найбільшої шкоди зазнало довкілля Донеччини, Луганщини та Харківщини. Але немає регіону в Україні, який би не постраждав. Найсильніше постраждали земельні ресурси: площа сміття і шкідливих речовин, за даними Міністерства захисту довкілля, сягає приблизно 21 млн кв. м. Це еквівалент майже 3000 футбольних полів. Війна знищує заповідні території, збитки вже перевищують $15 млрд. Зокрема, вигоріло 96% сухопутної території нацпарку «Білобережжя Святослава», 100% території нацпарку «Нижньодніпровський» затоплено.

Екологічна шкода від війни виходить далеко за межі України: страждає клімат Землі. Викиди парникових газів, спричинені війною та майбутньою відбудовою, становять 175 млн т еквівалента CO2, а це майже стільки ж, скільки викидають Фінляндія, Болгарія, Швеція та Данія разом за рік. Найбільший «CO2‐внесок» зробили викиди від витрат пального російською військовою технікою – 35,2 млн т. На другому місці – додаткові викиди цивільної авіації через необхідність облітати територію України і РФ – 24 млн т. Ландшафтні пожежі на лінії бойового зіткнення внесли ще понад 22 млн т.

«Зафіксовано понад 6,5 тисяч випадків шкоди довкіллю. Загальна сума збитків перевищує €65 млрд (в дослідженні використано різні часові проміжки — Forbes). Але це лише верхівка айсберга, і для повної оцінки шкоди необхідно здійснити деокупацію та розмінування території», – сказала на пресконференції 19 листопада, на якій було презентовано дослідження, Олена Крамаренко, перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів. За її словами 20% природоохоронних територій України наразі під окупацією чи в зоні бойових дій і 1300 видів рослин та тварин в зоні ризику і можуть зникнути назавжди

Нижче описані лише найбільші наслідки війни для довкілля, розібратися в яких нам допомогло дослідження «Російсько‐українська війна: вплив на довкілля» агенції візуальних комунікацій Top Lead.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №4 [31] за жовтень – листопад 2024 року.