Частка українців, які виступають проти територіальних поступок навіть за тривалої війни, скоротилася – КМІС

На тлі напружених відносин між Україною та США 50% українців вважають, що Україна не має поступатися територіями за жодних умов, навіть якщо війна затягнеться. У грудні 2024 року такої думки дотримувалися 51%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 14 лютого – 4 березня 2025 року.

Деталі

Опитування проходило після телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа до Путіна 12 лютого 2025 року, який ознаменував різкий розрив із попередньою політикою США. Тоді ж посилився тиск на Україну. За даними КМІС, 39% респондентів допускають поступки для швидкого миру (38% у грудні 2024 року), а 11% не визначилися.

Регіональні відмінності незначні: на Сході 42% проти поступок, на Заході, у Центрі та на Півдні – 50-51%. Готовність до компромісів на Сході трохи вища (42%), ніж в інших регіонах (36-40%). Соціологи зазначають, що погляди українців загалом близькі.

Ставлення до поступок залежить від сприйняття цілей Росії. Ті, хто бачить екзистенційну загрозу (геноцид чи знищення нації), виступають проти поступок у 57-58% випадків. Якщо ж респонденти вважають цілі Росії менш радикальними, готовність до компромісів зростає до 78%. Серед тих, хто вірить у «денацифікацію» як мету РФ, 44% готові до поступок, а 48% – проти.

Про опитування

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 2029 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка для вибірки 1029 осіб – до 4,1%, для 2029 – до 2,9%.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між Україною та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув у понеділок, пояснив, що переговори мають визначити, на які компроміси готова Україна, враховуючи неясність позиції Росії.

За підсумками зустрічі Україна підтримала ідею 30-денного перемир’я за умови взаємності від Росії. Андрій Єрмак зазначив, що наступного тижня експерти почнуть опрацьовувати деталі угоди про припинення вогню.

Тим часом Дональд Трамп попередив Росію про «руйнівні» санкції у разі зриву мирних переговорів. «Є фінансові важелі, які можуть стати неприємними», – заявив він в інтерв’ю BBC, додавши, що такі заходи можуть сильно вдарити по Москві. «Я хочу миру, тому не прагну цього», – наголосив президент США.

Джерела Bloomberg припускають, що Путін може погодитися на перемир’я, якщо постачання зброї Україні припиниться.

Тим часом аналітичний центр у Москві, пов’язаний із ФСБ, розробив для Кремля документ із «максималістськими» вимогами щодо завершення війни. 12 березня The Washington Post оприлюднило уривки цього документа, отриманого розвідкою однієї з європейських країн. Детальніше про вимоги Путіна – за посиланням.