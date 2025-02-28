Угода про корисні копалини готова до підписання – міністр фінансів США

Угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова, її мають підписати президенти 28 лютого, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Bussines.

Ключові факти

«Угода завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого) очікується підписання главами держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді win-win угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту», – пояснив Бессент.

Він наголосив, президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

За його словами, угода «усуває можливість будь-якої корупції з використанням найкращих американських практик».

«Угоду укладено. Завтра США та Україна підпишуть стратегічне економічне партнерство, яке принесе користь як американським платникам податків, так і українському народу», – написав він.

Контекст

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times із посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.

26 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про надра і створення Інвестиційного фонду відбудови. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у результаті переговорів ця угода стала «значно кращою», вона не містить положення про борг і передбачає спільне володіння фондом.

За словами президента Володимира Зеленського, угода «може великий успіх мати чи тихенько пройти» і успіх залежатиме від розмови з президентом Дональдом Трампом». Проєкт є прийнятним, оскільки він не прирікає Україну на статус «країни-боржника», а деякі з початкових вимог команди Трампа було знято, вважає президент.