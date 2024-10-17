Forbes запускає новий YouTube-проєкт Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу 

На YouTube-каналі Forbes Ukraine стартує новий проєкт про малий та середній бізнес – Forbes Next. У ньому покажуть українські компанії нової генерації, в чию ДНК зашите системне зростання

«Forbes Next – проєкт про майбутніх зірок українського бізнесу. Він про тих, у кого є амбіції пробитись у вищу лігу українського бізнесу», – говорить автор і ведучий програми, керівник диджитал-напрямку Forbes Ukraine Віктор Кіщак. Віктор курує на Forbes напрям «Свій бізнес» про МСБ. Запускав проєкт Next250 – список 250 перспективних українських компаній малого та середнього бізнесу. Фанат підприємництва, яке рухає світ до розвитку.

Серед гостей програми – власники компаній, які побудували їх за останні п’ять–десять років і мають ДНК постійного зростання. «Це бізнес, який системно збільшує виторг, будує свої мережі, заходить у великий ритейл, випускає нові продукти, розширює виробництво, виходить на закордонні ринки. Нас цікавить постійний бізнес-рух», – говорить Віктор Кіщак.

Гасло нового YouTube-проєкту Forbes – «Місія – підприємець». «Ми популяризуємо підприємництво і шукаємо з гостями відповідь на питання – навіщо Україні багато підприємців», – додає Кіщак.

Перший випуск Forbes Next вийде 19 жовтня на YouTube-каналі Forbes Ukraine. Нові відео виходитимуть кожні два тижні. У першому сезоні заплановано 15 випусків.

Нове YouTube-шоу про малий та середній бізнес Forbes Next

Перші гості Forbes Next: Олександр Гончар – власник виробника доглядової косметики Mermade, що продається майже в усіх найбільших мережах України, який має виторг понад 150 млн грн. Тетяна та Сергій Шелести – власники компанії SheMax, яка виробляє обладнання для манікюрних салонів і експортує його в понад 40 країн. Аліна та Єгор Долініни – власники групи компаній DVE, яка виробляє в Україні сотні тисяч сумок, рюкзаків і валіз.

«Ми показуємо продукт та детально розбираємо економіку виробництва. Проходимо весь підприємницький шлях від першого бізнес-досвіду до нинішньої компанії. Розбираємо компанії на цифрах і показниках. Моделюємо майбутнє компанії», – говорить Кіщак.

В Forbes Next також буде рубрика з виробництв. Редакторка відділу «Свій бізнес» на Forbes Тетяна Грицик їздить на виробництва компаній і показує шлях від ідеї до готового товару.

Український виробник доглядової косметики Mermade Український виробник обладнання для манікюрних салонів Dhemax Український виробник сумок, рюкзаків та валіз DVE Тетяна Грицик на виробництві Mermade Попередній слайд Наступний слайд

«На каналі Forbes Ukraine в YouTube є контент для всіх, хто реалізує себе в бізнесі. Для лідерів команд – проєкт «Директорія». Для підприємців і тих, хто планує розпочати бізнес – «Перший мільйон». Для отримання актуальних інсайтів – Business Breakfast. Настав час малого та середнього бізнесу у відеоформаті – Forbes Next! Підпишіться вже сьогодні, заробляйте більше вже завтра», – говорить продюсерка YouTube Forbes Ukraine Валерія Перкова.

«Є стереотип, що Forbes – це тільки про найбагатших бізнесменів і найбільші компанії. Але сотнями текстів про МСБ ми давно довели, що наша бізнес-палітра – від крафту до мільярдерів. Ми це закріпили двома популярними списками Forbes Next250. Тепер хочемо довести це і якісним YouTube-проєктом», – додає автор Forbes Next Віктор Кіщак.