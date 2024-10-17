Forbes запускає новий YouTube-проєкт Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу 

На YouTube-каналі Forbes Ukraine стартує новий проєкт про малий та середній бізнес – Forbes Next. У ньому покажуть українські компанії нової генерації, в чию ДНК зашите системне зростання
«Forbes Next – проєкт про майбутніх зірок українського бізнесу. Він про тих, у кого є амбіції пробитись у вищу лігу українського бізнесу», – говорить автор і ведучий програми, керівник диджитал-напрямку Forbes Ukraine Віктор Кіщак. Віктор курує на Forbes напрям «Свій бізнес» про МСБ. Запускав проєкт Next250 – список 250 перспективних українських компаній малого та середнього бізнесу. Фанат підприємництва, яке рухає світ до розвитку.
Серед гостей програми – власники компаній, які побудували їх за останні п’ять–десять років і мають ДНК постійного зростання. «Це бізнес, який системно збільшує виторг, будує свої мережі, заходить у великий ритейл, випускає нові продукти, розширює виробництво, виходить на закордонні ринки. Нас цікавить постійний бізнес-рух», – говорить Віктор Кіщак.
Гасло нового YouTube-проєкту Forbes – «Місія – підприємець». «Ми популяризуємо підприємництво і шукаємо з гостями відповідь на питання – навіщо Україні багато підприємців», – додає Кіщак.
Перший випуск Forbes Next вийде 19 жовтня на YouTube-каналі Forbes Ukraine. Нові відео виходитимуть кожні два тижні. У першому сезоні заплановано 15 випусків.
Перші гості Forbes Next: Олександр Гончар – власник виробника доглядової косметики Mermade, що продається майже в усіх найбільших мережах України, який має виторг понад 150 млн грн. Тетяна та Сергій Шелести – власники компанії SheMax, яка виробляє обладнання для манікюрних салонів і експортує його в понад 40 країн. Аліна та Єгор Долініни – власники групи компаній DVE, яка виробляє в Україні сотні тисяч сумок, рюкзаків і валіз.
«Ми показуємо продукт та детально розбираємо економіку виробництва. Проходимо весь підприємницький шлях від першого бізнес-досвіду до нинішньої компанії. Розбираємо компанії на цифрах і показниках. Моделюємо майбутнє компанії», – говорить Кіщак.
В Forbes Next також буде рубрика з виробництв. Редакторка відділу «Свій бізнес» на Forbes Тетяна Грицик їздить на виробництва компаній і показує шлях від ідеї до готового товару.
«На каналі Forbes Ukraine в YouTube є контент для всіх, хто реалізує себе в бізнесі. Для лідерів команд – проєкт «Директорія». Для підприємців і тих, хто планує розпочати бізнес – «Перший мільйон». Для отримання актуальних інсайтів – Business Breakfast. Настав час малого та середнього бізнесу у відеоформаті – Forbes Next! Підпишіться вже сьогодні, заробляйте більше вже завтра», – говорить продюсерка YouTube Forbes Ukraine Валерія Перкова.
«Є стереотип, що Forbes – це тільки про найбагатших бізнесменів і найбільші компанії. Але сотнями текстів про МСБ ми давно довели, що наша бізнес-палітра – від крафту до мільярдерів. Ми це закріпили двома популярними списками Forbes Next250. Тепер хочемо довести це і якісним YouTube-проєктом», – додає автор Forbes Next Віктор Кіщак.
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