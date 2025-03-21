Інвестиції від $12 000. «Експрес стрижка» – найбільша мережа перукарень України за франшизою. Скільки можна на ній заробити?

Франшиза перукарні «Експрес стрижка» пропонує відкриття від $12 000 та прибуток у $1000-3000 з точки. Франчайзі мають бути готові до високої конкуренції та збору клієнтської бази протягом півроку. В чому перевага «перукарні без черг» і які труднощі можуть виникнути?

Шукаємо партнера з масштабним мисленням і бажанням відкривати більш ніж одну точку, розповідала співвласниця бренду «Експрес стрижка» Ірина Погодіна на Форумі підприємців 2024. За 12 років існування мережа перукарень без попереднього запису зросла до 183 салонів, з яких 34 відкрила торік в Україні та ще п’яти країнах.

За ростом мережі стоїть відносно низький поріг входу в $14 000-20 000 – це співставно з тим, як відкрити школу англійської мови за франшизою або охоронну агенцію зі списку франшиз Forbes Ukraine. Концепція салону – послуги на мінімальній площі з автоматизованою оплатою, прибиранням і дезинфекцією інструментів.