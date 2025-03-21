Инвестиции от $12 000. «Экспресс стрижка» – крупнейшая сеть парикмахерских Украины по франшизе. Сколько на ней можно заработать?

Франшиза парикмахерской «Экспресс стрижка» предлагает открытие от $12 000 и прибыль в $1000–3000 с точки. Франчайзи должны быть готовы к высокой конкуренции и сбору клиентской базы в течение полугода. В чем преимущество «парикмахерской без очередей» и какие трудности могут возникнуть?

Ищем партнера с масштабным мышлением и желанием открывать больше одной точки, рассказывала совладелица бренда «Экспресс стрижка» Ирина Погодина на Форуме предпринимателей 2024 года. За 12 лет существования сеть парикмахерских без предварительной записи выросла до 183 салонов, из которых 34 открыла в прошлом году в Украине и еще пяти странах.

За ростом сети стоит относительно низкий порог входа в $14 000–20 000 – это сопоставимо с открытием школы английского языка по франшизе или охранного агентства из списка франшиз Forbes Ukraine. Концепция салона – услуги на минимальной площади с автоматизированной оплатой, уборкой и дезинфекцией инструментов.