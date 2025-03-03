Собственный магазин от $3000 до $80 000. Большой гид Forbes по франшизам в ритейле: инвестиции, помещения и ассортимент

Для открытия магазина по франшизе нужны помещение, оборудование и закупка первой партии товара. Как модель сотрудничества отличается в зависимости от товара и на что идут инвестиции в открытие? Forbes проанализировал франшизы в ритейле продуктов, одежды и товаров для мастеров.

В 2025 году франшизу в ритейле можно выбрать более чем из трех десятков брендов, говорится в декабрьской подборке Forbes Ukraine. Особенность сферы – львиную долю инвестиций составляет закупка первой партии продукции.

Франчайзи находятся в большой зависимости от ежедневного наличия товара, говорит основательница консалтинговой компании Franchise Group Мирослава Козачук. «Помимо договора коммерческой концессии, нужно подписать отдельный договор о гарантированных поставках», – объясняет Козачук.

В ритейле ситуация с поиском помещения попроще – к нему меньшие требования по сравнению с ресторанной сферой, говорит бизнес-консультант Виктор Шолошенко, консультирующий по вопросам маркетинга бренд инструментов Dnipro-M. «Это помогает ускорить поиск, но франчайзер может устанавливать жесткие условия по ремонту и фасаду», – объясняет он.

Что нужно учитывать, выбирая для собственного бизнеса торговую франшизу?