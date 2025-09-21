Під час великого вторгнення в Україні щороку подвоюються продажі карт Таро. Хто найбільше на цьому заробив і як довго зростатиме цей ринок?

Коли малювали першу колоду, у художника згорів планшет, а під час її друку зламався верстат – типографію паралізувало на тиждень, пригадує власник компанії Strateg Олександр Сивак серію негараздів під час запуску першої лінійки карт Таро наприкінці 2022 року.

Найбільший в Україні виробник товарів для дозвілля планував запустити цю категорію ще в 2021‐му – тоді Сивак натрапив на аналітику про популярність Таро на Заході. Він вирішив, що масовий інтерес в Україні – питання часу.