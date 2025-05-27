Консалтингова компанія Stayinno AI провела дослідження серед українських компаній та їх топменеджменту щодо впровадження в їхні операційні процеси штучного інтелекту. Головний висновок: більшість вже активно впроваджують ШІ та планують збільшити інвестиції в цю технологію, попри виклики, як-от нестача кваліфікованих кадрів. Чому ШІ стає ключовим фактором для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності на глобальному ринку, розповідає Андрій Білоус, засновник і CEO StayInno AI Consulting.

У 2025 році штучний інтелект (ШІ) перестав бути лише трендом і став невідʼємною частиною повсякденної реальності для українського бізнесу. Це підтверджують результати всеукраїнського опитування, проведеного компанією Stayinno AI, в якому взяли участь 240 компаній та 460 керівників різних рівнів. ШІ в Україні вже не обмежується експериментами, він переходить до системних рішень з вимірюваним ефектом.

Регулярність використання ШІ

90% опитаних працівників компаній, згідно з даними дослідження, мають досвід використання ШІ як у своїй щоденній роботі, так і для власних потреб. 55% регулярно використовують ШІ в робочому процесі. Таких, хто навіть не спробував користуватися технологією, — 10%.

Регулярність використання ШІ в роботі та для власних потреб. Фото Дослідження Stayinno AI

Ключові переваги: від економії часу до конкурентоспроможності

Лідерами впровадження ШІ є компанії, які вже відчули реальні бізнес-вигоди, свідчать дані дослідження.

Серед основних переваг керівники називають такі:

Економія часу. Застосування ШІ дає змогу автоматизувати рутинні операції – від обробки документів до генерації контенту. Це вивільняє ресурси для творчих завдань і стратегічного планування.

Підвищення продуктивності працівників. Інструменти ШІ допомагають швидше приймати обґрунтовані рішення, роблять складну аналітику за лічені секунди, автоматизують завдання генеративного характеру (відео, картинки, презентації, тексти) і забезпечують доступ до найактуальнішої інформації в режимі реального часу.

Конкурентоспроможність. Бізнес, який швидко реагує на зміни, впроваджуючи новітні технології, отримує перевагу на ринку.

Оптимізація операційних процесів. Краще планування ресурсів, автоматизований контроль якості, ефективніша логістика – усе це формує основу для масштабованого та стабільного зростання.

Ключові переваги використання ШІ. Фото Дослідження Stayinno AI

Бар’єри застосування ШІ

Попри оптимістичну статистику, багато компаній все ще обережно підходять до застосування ШІ. Основні причини:

Нестача знань і досвіду. Компаніям бракує компетентних спеціалістів, які готові водночас пояснити цінність впровадження ШІ, а разом з тим і впровадити його самостійно.

Недовіра до якості результатів. Бізнес з недовірою ставиться до ШІ, сумніваючись у точності результатів і ризиках у тому, щоб спиратись на них надалі.

Консервативний підхід. Керівники часто побоюються змін, особливо коли йдеться про фундаментальні інвестиції в нові технології.

Ці бар’єри проявляються особливо гостро, коли йдеться про збільшення фінансування ШІ-проєктів, попри вже отримані перші позитивні результати, свідчать дані дослідження.

Бар’єри застосування ШІ в українських компаніях. Фото Дослідження Stayinno AI

Потенціал застосування ШІ

Ринок розвивається дуже динамічно. Кожна друга компанія, яка взяла участь в опитуванні, планує поступово збільшувати інвестиції у ШІ. Інша половина задоволена тими технологіями, які впровадила, і не планує масштабуватись далі.

Такий розподіл підкреслює, що компанії знаходяться на різних етапах освоєння ШІ, залежно від досвіду, результатів перших проєктів і внутрішньої культури інновацій.

Потенціал застосування ШІ в українських компаніях. Фото Дослідження Stayinno AI

Інтеграція ШІ у бізнес-функції

76% компаній в Україні вже впроваджують штучний інтелект в одній бізнес-функції, а решта 24% — поки не розпочали цей процес, свідчать узагальнені дані опитування.

Серед тих, хто вже використовує ШІ, спостерігається наступна структура розподілу впроваджень ШІ в бізнес-функції:

Інтеграція ШІ у бізнес-функції в українських компаніях. Фото Дослідження Stayinno AI

Такі дані свідчать про поступове, але впевнене зростання інтересу до штучного інтелекту серед українських компаній. Більшість починають із пілотного використання в одному-двох відділах (здебільшого в маркетингу або відділах продажів), а потім розширюють застосування ШІ на інші сфери, де бачать потенційну вигоду чи можуть масштабувати успішні кейси.

Завдання, які можна розвʼязати за допомогою ШІ

У кожному підрозділі опитаних компаній є свій перелік найбільш проблемних моментів, які можна вирішити частково або повністю за допомогою ШІ.

Маркетинг: контент коштує дорого і зазвичай потребує цілого штату працівників.

Підтримка клієнтів: тривале навчання працівників, проблеми з оцінкою ефективності, складнощі у розвʼязанні нетипових завдань клієнтів.

Продажі: недостатній потік лідів, низький рівень конверсії, ускладнений пошук нових клієнтів.

Навчання та розвиток персоналу: формування вимог до кандидатів, переоцінка або недооцінка професійних навичок.

Впровадження інструментів ШІ може стати ефективним вирішенням кожної з описаних проблем.

Завдання, які можна розв'язати за допомогою ШІ. Фото Дослідження Stayinno AI

Поширення ШІ за галузями

Можна виділити кілька ключових галузей, які демонструють різний рівень впровадження технологій та інструментів ШІ в Україні. Деякі з них успішно освоюють цю технологію й отримують відчутні результати, тоді як інші лише починають робити перші кроки. В топ-3 галузей, в яких вже впроваджується ШІ, — ІТ-сектор (83%), професійні послуги (76%), роздрібна торгівля та електронна комерція (72%).

Поширення ШІ за галузями в Україні. Фото Дослідження Stayinno AI

Більшість компаній розпочинають цифрову трансформацію з впровадження ШІ в таких сферах, як маркетинг, продажі та HR. Це пояснюється кількома ключовими факторами: швидким впровадженням, порівняно низькою вартістю рішень на основі ШІ, високою рентабельністю інвестицій та наявністю численних успішних прикладів застосування.

Впровадження ШІ в таких галузях, як медицина, виробництво, логістика та будівництво, відбувається повільніше. Основні бар’єри тут — низький рівень цифровізації, обмежена частка витрат на технології в загальному бюджеті компаній, що призводить до того, що потенціал ШІ в цих секторах досі залишається значною мірою нереалізованим.

Конкурентність у впровадженні ШІ

Чому деякі галузі та компанії випереджають інших у впровадженні ШІ? Дані дослідження виявили кореляцію між наявністю відповідальної особи за інновації (Chief Innovation Officer), відкритою до змін культурою та структурою компанії, з одного боку, і рівнем впровадження ШІ в організації, з іншого.

Глибинні інтерв’ю з ключовими представниками українського бізнесу показали, що в сфері виробництва рівень впровадження ШІ є одним із найнижчих. Причини цьому — консервативні процеси, висока вартість впровадження технологій, довгі цикли ухвалення рішень та слабша культура інновацій.

Натомість консалтингові та креативні агенції відзначаються більшою динамічністю й гнучкістю у впровадженні ШІ, що дозволяє їм ставати піонерами та драйверами нових технологічних рішень.

Як прискорити трансформацію

Для малого бізнесу ШІ — це культура інновацій і прості інструменти, які легко впроваджуються. Для середнього бізнесу ШІ стає частиною екосистеми, де культура, дані, компетенції і процеси працюють разом. Важливі спільні правила: чіткі KPI, швидкий пілот, відкриті цифри та культура, що дозволяє ризикувати.

Ключові кроки для впровадження ШІ

Затвердити стратегію ШІ. Успішні компанії починають із чіткої стратегії, визначаючи, як ШІ допоможе досягти конкретних KPI.

Лідерство та менеджер з інновацій. Важливо запровадити роль менеджера з інновацій, який зможе перетворювати технічні ідеї на бізнес-кейси. У малих компаніях цю роль може виконувати CEO.

Навчання та розвиток. Потрібно організувати тренінги та воркшопи для підвищення компетенцій співробітників.

Створити команду чемпіонів. Лідери інновацій в підрозділах повинні ставати амбасадорами ШІ, демонструючи успіхи та ділячись кейсами.

Почати з малого. Маленькі проєкти з чіткими цілями допомагають перевірити гіпотези і продемонструвати цінність ШІ без великих ризиків.

Показати результати. Перші успіхи з ШІ перетворюють скептиків на амбасадорів технології.

Хто починає так, уже завтра отримує перевагу на ринку, де ШІ стає новою нормою.

У фокусі – глобальна конкуренція

Понад половина опитаних українських компаній вже експериментують з інструментами ШІ або планують збільшити інвестиції в цю технологію. Український бізнес зацікавлений у розвитку ШІ, але стикається з проблемами, такими як нестача кваліфікованих кадрів і недостатнє розуміння того, як інтегрувати ШІ в бізнес-процеси.

Використання ШІ відкриває нові можливості для компаній, але вимагає готовності до змін, прозорості процесів і чіткого бачення інтеграції цієї технології в стратегію розвитку.

Лідери ринку, які вже інвестують в інновації, матимуть значні конкурентні переваги в майбутньому. Для багатьох компаній ШІ стає ключовим фактором конкурентоспроможності на глобальному рівні.

Методологія опитування Дослідження проводилося в період з 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року і включало два основних методи збору даних: онлайн-опитування (CAWI) та глибинні інтерв’ю (IDI) з топменеджерами і керівниками підрозділів українських компаній. Дослідження добровільне і не претендує на статистичну репрезентативність усієї економіки України, проте воно показує настрої компаній, які вже проявляють інтерес до ШІ. Вибірка: 206 компаній заповнили повну анкету, що охопило 426 керівників (одна компанія могла надати кілька респондентів);

34 компанії пройшли глибинні IDI-інтерв’ю, тривалість яких в середньому становила 55 хвилин;

для аналізу були включені лише компанії, які відповіли щонайменше на 50% запитань анкети. Профіль респондентів: Розмір компаній: малі (11–50 працівників) — 15%, середні (51–250 працівників) — 56%, великі (>250 працівників) — 29%. Галузі: Інформаційні технології — 25%

Професійні послуги — 19%

Роздрібна торгівля та електронна комерція — 13%

Промисловість та виробництво — 11%

Фінансові послуги — 8%

Логістика та транспорт — 6%

Охорона здоров’я — 5%

Будівництво — 4%

Інші — 9%. Посади: топменеджмент — 31%, керівники підрозділів — 69%. Читати більше Згорнути