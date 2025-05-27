Консалтинговая компания Stayinno AI провела исследование среди украинских компаний и их топ-менеджмента относительно внедрения в их операционные процессы искусственного интеллекта. Главный вывод: большинство уже активно внедряют ИИ и планируют увеличить инвестиции в эту технологию, несмотря на нехватку квалифицированных кадров. Почему ИИ становится ключевым фактором для повышения производительности и конкурентоспособности на глобальном рынке, рассказывает Андрей Билоус, основатель и CEO StayInno AI Consulting
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В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) перестал быть лишь трендом и стал неотъемлемой частью повседневной реальности для украинского бизнеса. Это подтверждают результаты всеукраинского опроса, проведенного компанией Stayinno AI, в котором участвовали 240 компаний и 460 руководителей разных уровней. ИИ в Украине уже не ограничивается экспериментами, он переходит в системные решения с измеряемым эффектом.
Регулярность использования ИИ
90% опрошенных работников компаний, согласно данным исследования, имеют опыт использования ИИ как в своей ежедневной работе, так и для собственных нужд. 55% регулярно используют ИИ в рабочем процессе. Таких, кто даже не пробовал пользоваться технологией, — 10%.
Ключевые преимущества: от экономии времени до конкурентоспособности
Лидерами внедрения ИИ являются компании, уже испытавшие реальные бизнес-удобства, свидетельствуют данные исследования.
Среди основных преимуществ руководители называют следующие:
Экономия времени. Применение ИИ позволяет автоматизировать рутинные операции – от обработки документов до создания контента. Это высвобождает ресурсы для творческих задач и стратегического планирования.
Повышение производительности работников. Инструменты ИИ помогают быстрее принимать обоснованные решения, делают сложную аналитику в считанные секунды, автоматизируют задачи генеративного характера (видео, картинки, презентации, текст) и обеспечивают доступ к самой актуальной информации в режиме реального времени.
Конкурентоспособность. Бизнес, быстро реагирующий на изменения, внедряя новейшие технологии, получает преимущество на рынке.
Оптимизация операционных действий. Лучшее планирование ресурсов, автоматизированный контроль качества, более эффективная логистика – все это формирует основу для масштабированного и стабильного роста.
Барьеры применения ИИ
Несмотря на оптимистическую статистику, многие компании все еще осторожно подходят к применению ИИ. Основные причины:
Нехватка знаний и опыта. Компаниям не хватает компетентных специалистов, готовых одновременно объяснить ценность внедрения ИИ, а вместе с тем и внедрить его самостоятельно.
Недоверие к качеству результатов. Бизнес с недоверием относится к ИИ, сомневаясь в точности результатов и рисках для того, чтобы опираться на них в дальнейшем.
Консервативный подход. Руководители часто опасаются перемен, особенно когда речь идет о фундаментальных инвестициях в новые технологии.
Эти барьеры проявляются особенно остро, когда речь идет об увеличении финансирования ИИ-проектов, несмотря на полученные первые положительные результаты, свидетельствуют данные исследования.
Потенциал применения ИИ
Рынок развивается очень динамично. Каждая вторая компания, которая участвовала в опросе, планирует постепенно увеличивать инвестиции в ИИ.
Такое распределение подчеркивает, что компании находятся на разных этапах освоения ИИ в зависимости от опыта, результатов первых проектов и внутренней культуры инноваций.
Интеграция ИИ в бизнес-функции
76% компаний в Украине уже внедряют искусственный интеллект в одной бизнес-функции, остальные 24% пока не начали этот процесс, свидетельствуют обобщенные данные опроса.
Среди уже использующих ИИ наблюдается следующая структура распределения внедрений ИИ в бизнес-функции:
Такие данные свидетельствуют о постепенном, но уверенном росте интереса к искусственному интеллекту среди украинских компаний. Большинство начинают с пилотного использования в одном-двух отделах (в основном в маркетинге или отделах продаж), а затем расширяют применение ИИ на другие сферы, где видят потенциальную выгоду или могут масштабировать успешные кейсы.
Задачи, которые можно решить с помощью ИИ
В каждом подразделении опрошенных компаний есть свой список наиболее проблемных моментов, которые можно решить частично или полностью с помощью ИИ.
Маркетинг: контент стоит дорого и обычно нуждается в целом штате работников.
Поддержка клиентов: продолжительное обучение работников, проблемы с оценкой эффективности, сложности в решении нетипичных задач клиентов.
Продажи: недостаточный поток лидов, низкий уровень конверсии, усложненный поиск новых клиентов.
Обучение и развитие персонала: формирование требований к кандидатам, переоценка или недооценка профессиональных навыков.
Использование инструментов ИИ может стать эффективным решением каждой из описанных проблем.
Распространение ИИ по отраслям
Можно выделить несколько ключевых отраслей, которые демонстрируют разный уровень внедрения технологий и инструментов ИИ в Украине. Некоторые из них успешно осваивают эту технологию и получают ощутимые результаты, в то время как другие только начинают делать первые шаги. В топ-3 отраслях, в которых уже внедряется ИИ, – ІТ-сектор (83%), профессиональные услуги (76%), розничная торговля и электронная коммерция (72%).
Большинство компаний приступают к цифровой трансформации с внедрения ИИ в таких сферах, как маркетинг, продажи и HR. Это объясняется несколькими ключевыми факторами: быстрое внедрение, сравнительно низкая стоимость решений на основе ИИ, высокая рентабельность инвестиций и наличие многочисленных успешных примеров применения.
Внедрение ИИ в таких отраслях, как медицина, производство, логистика и строительство происходит медленнее. Основные барьеры здесь – низкий уровень цифровизации, ограниченная доля расходов на технологии в общем бюджете компаний, что приводит к тому, что потенциал ИИ в этих секторах до сих пор остается в значительной степени нереализованным.
Конкурентность во внедрении ИИ
Почему некоторые отрасли и компании опережают других во внедрении ИИ? Данные исследования выявили корреляцию между наличием ответственного лица по инновации (Chief Innovation Officer), открытой к изменениям культурой и структурой компании, с одной стороны, и уровнем внедрения ИИ в организации, с другой.
Глубинные интервью с ключевыми представителями украинского бизнеса показали, что в сфере производства уровень внедрения ИИ является одним из самых низких. Причины тому — консервативные процессы, высокая стоимость внедрения технологий, долгие циклы принятия решений и более слабая культура инноваций.
Консалтинговые и креативные агентства отличаются большей динамичностью и гибкостью во внедрении ИИ, что позволяет им становиться пионерами и драйверами новых технологических решений.
Как ускорить трансформацию
Для малого бизнеса ИИ — это культура инноваций и легко внедряемые простые инструменты. Для среднего бизнеса ИИ становится частью экосистемы, где культура, данные, компетенции и процессы работают вместе. Важные общие правила: четкие KPI, быстрый пилот, открытые цифры и культура, позволяющая рисковать.
Ключевые шаги для внедрения ИИ
Утвердить стратегию ИИ. Успешные компании начинают с четкой стратегии, определяя, как ИИ поможет добиться конкретных KPI.
Лидерство и менеджер по инновациям. Важно ввести роль менеджера по инновациям, который сможет превращать технические идеи в бизнес-кейсы. В малых компаниях эта роль может выполняться CEO.
Обучение и развитие. Надо организовать тренинги и воркшопы для повышения компетенций сотрудников.
Создать команду чемпионов. Лидеры инноваций в подразделениях должны становиться послами ИИ, демонстрируя успехи и делясь кейсами.
Начать с малого. Маленькие проекты с четкими целями помогают проверить гипотезы и продемонстрировать ценность ИИ без больших рисков.
Показать результаты. Первые успехи с ИИ превращают скептиков в амбассадоров технологии.
Кто начинает так, уже завтра получает преимущество на рынке, где ИИ становится новой нормой.
В фокусе – глобальная конкуренция
Более половины опрошенных украинских компаний уже экспериментируют с инструментами ИИ или планируют увеличить инвестиции в эту технологию. Украинский бизнес заинтересован в развитии ИИ, но сталкивается с проблемами, такими как недостаток квалифицированных кадров и недопонимание того, как интегрировать ИИ в бизнес-процессы.
Использование ИИ открывает новые возможности для компаний, но требует готовности к изменениям, прозрачности процессов и ясного видения интеграции этой технологии в стратегию развития.
Лидеры рынка, которые уже инвестируют в инновации, будут иметь значительные конкурентные преимущества в будущем. Для многих компаний ИИ становится ключевым фактором конкурентоспособности на глобальном уровне.
Методология опроса
Исследование проводилось в период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года и включало в себя два основных метода сбора данных: онлайн-опрос (CAWI) и глубинные интервью (IDI) с топ-менеджерами и руководителями подразделений украинских компаний.
Исследование добровольное и не претендует на статистическую репрезентативность всей экономики Украины, однако показывает настроения компаний, которые уже проявляют интерес к ИИ.
Выборка:
- 206 компаний заполнили полную анкету, что охватило 426 руководителей (одна компания могла предоставить несколько респондентов);
- 34 компании прошли глубинные IDI-интервью, продолжительность которых в среднем составила 55 минут;
- для анализа были включены только компании, ответившие не менее чем на 50% вопросов анкеты.
Профиль респондентов:
Размер компаний: малые (11–50 работников) — 15%, средние (51–250 работников) — 56%, крупные (250 работников) — 29%.
Отрасли:
- Информационные технологии — 25%
- Профессиональные услуги — 19%
- Розничная торговля и электронная коммерция — 13%
- Промышленность и производство – 11%
- Финансовые услуги — 8%
- Логистика и транспорт — 6%
- Здравоохранение — 5%
- Строительство — 4%
- Другие – 9%.
Должности: топ-менеджмент – 31%, руководители подразделений – 69%.
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