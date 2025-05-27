Консалтинговая компания Stayinno AI провела исследование среди украинских компаний и их топ-менеджмента относительно внедрения в их операционные процессы искусственного интеллекта. Главный вывод: большинство уже активно внедряют ИИ и планируют увеличить инвестиции в эту технологию, несмотря на нехватку квалифицированных кадров. Почему ИИ становится ключевым фактором для повышения производительности и конкурентоспособности на глобальном рынке, рассказывает Андрей Билоус, основатель и CEO StayInno AI Consulting

В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) перестал быть лишь трендом и стал неотъемлемой частью повседневной реальности для украинского бизнеса. Это подтверждают результаты всеукраинского опроса, проведенного компанией Stayinno AI, в котором участвовали 240 компаний и 460 руководителей разных уровней. ИИ в Украине уже не ограничивается экспериментами, он переходит в системные решения с измеряемым эффектом.

Регулярность использования ИИ

90% опрошенных работников компаний, согласно данным исследования, имеют опыт использования ИИ как в своей ежедневной работе, так и для собственных нужд. 55% регулярно используют ИИ в рабочем процессе. Таких, кто даже не пробовал пользоваться технологией, — 10%.

Регулярность использования ИИ в работе и для собственных нужд. Фото Исследование Stayinno AI

Ключевые преимущества: от экономии времени до конкурентоспособности

Лидерами внедрения ИИ являются компании, уже испытавшие реальные бизнес-удобства, свидетельствуют данные исследования.

Среди основных преимуществ руководители называют следующие:

Экономия времени. Применение ИИ позволяет автоматизировать рутинные операции – от обработки документов до создания контента. Это высвобождает ресурсы для творческих задач и стратегического планирования.

Повышение производительности работников. Инструменты ИИ помогают быстрее принимать обоснованные решения, делают сложную аналитику в считанные секунды, автоматизируют задачи генеративного характера (видео, картинки, презентации, текст) и обеспечивают доступ к самой актуальной информации в режиме реального времени.

Конкурентоспособность. Бизнес, быстро реагирующий на изменения, внедряя новейшие технологии, получает преимущество на рынке.

Оптимизация операционных действий. Лучшее планирование ресурсов, автоматизированный контроль качества, более эффективная логистика – все это формирует основу для масштабированного и стабильного роста.

Ключевые преимущества в использовании ИИ. Фото Исследование Stayinno AI

Барьеры применения ИИ

Несмотря на оптимистическую статистику, многие компании все еще осторожно подходят к применению ИИ. Основные причины:

Нехватка знаний и опыта. Компаниям не хватает компетентных специалистов, готовых одновременно объяснить ценность внедрения ИИ, а вместе с тем и внедрить его самостоятельно.

Недоверие к качеству результатов. Бизнес с недоверием относится к ИИ, сомневаясь в точности результатов и рисках для того, чтобы опираться на них в дальнейшем.

Консервативный подход. Руководители часто опасаются перемен, особенно когда речь идет о фундаментальных инвестициях в новые технологии.

Эти барьеры проявляются особенно остро, когда речь идет об увеличении финансирования ИИ-проектов, несмотря на полученные первые положительные результаты, свидетельствуют данные исследования.

Барьеры применения ИИ в украинских компаниях. Фото Исследование Stayinno AI

Потенциал применения ИИ

Рынок развивается очень динамично. Каждая вторая компания, которая участвовала в опросе, планирует постепенно увеличивать инвестиции в ИИ.

Такое распределение подчеркивает, что компании находятся на разных этапах освоения ИИ в зависимости от опыта, результатов первых проектов и внутренней культуры инноваций.

Потенциал применения ИИ в украинских компаниях. Фото Исследование Stayinno AI

Интеграция ИИ в бизнес-функции

76% компаний в Украине уже внедряют искусственный интеллект в одной бизнес-функции, остальные 24% пока не начали этот процесс, свидетельствуют обобщенные данные опроса.

Среди уже использующих ИИ наблюдается следующая структура распределения внедрений ИИ в бизнес-функции:

Интеграция ИИ в бизнес-функции в украинских компаниях. Фото Исследование Stayinno AI

Такие данные свидетельствуют о постепенном, но уверенном росте интереса к искусственному интеллекту среди украинских компаний. Большинство начинают с пилотного использования в одном-двух отделах (в основном в маркетинге или отделах продаж), а затем расширяют применение ИИ на другие сферы, где видят потенциальную выгоду или могут масштабировать успешные кейсы.

Задачи, которые можно решить с помощью ИИ

В каждом подразделении опрошенных компаний есть свой список наиболее проблемных моментов, которые можно решить частично или полностью с помощью ИИ.

Маркетинг: контент стоит дорого и обычно нуждается в целом штате работников.

Поддержка клиентов: продолжительное обучение работников, проблемы с оценкой эффективности, сложности в решении нетипичных задач клиентов.

Продажи: недостаточный поток лидов, низкий уровень конверсии, усложненный поиск новых клиентов.

Обучение и развитие персонала: формирование требований к кандидатам, переоценка или недооценка профессиональных навыков.

Использование инструментов ИИ может стать эффективным решением каждой из описанных проблем.

Задачи, которые можно решить с помощью ИИ. Фото Исследование Stayinno AI

Распространение ИИ по отраслям

Можно выделить несколько ключевых отраслей, которые демонстрируют разный уровень внедрения технологий и инструментов ИИ в Украине. Некоторые из них успешно осваивают эту технологию и получают ощутимые результаты, в то время как другие только начинают делать первые шаги. В топ-3 отраслях, в которых уже внедряется ИИ, – ІТ-сектор (83%), профессиональные услуги (76%), розничная торговля и электронная коммерция (72%).

Распространение ИИ по отраслям в Украине. Фото Исследование Stayinno AI

Большинство компаний приступают к цифровой трансформации с внедрения ИИ в таких сферах, как маркетинг, продажи и HR. Это объясняется несколькими ключевыми факторами: быстрое внедрение, сравнительно низкая стоимость решений на основе ИИ, высокая рентабельность инвестиций и наличие многочисленных успешных примеров применения.

Внедрение ИИ в таких отраслях, как медицина, производство, логистика и строительство происходит медленнее. Основные барьеры здесь – низкий уровень цифровизации, ограниченная доля расходов на технологии в общем бюджете компаний, что приводит к тому, что потенциал ИИ в этих секторах до сих пор остается в значительной степени нереализованным.

Конкурентность во внедрении ИИ

Почему некоторые отрасли и компании опережают других во внедрении ИИ? Данные исследования выявили корреляцию между наличием ответственного лица по инновации (Chief Innovation Officer), открытой к изменениям культурой и структурой компании, с одной стороны, и уровнем внедрения ИИ в организации, с другой.

Глубинные интервью с ключевыми представителями украинского бизнеса показали, что в сфере производства уровень внедрения ИИ является одним из самых низких. Причины тому — консервативные процессы, высокая стоимость внедрения технологий, долгие циклы принятия решений и более слабая культура инноваций.

Консалтинговые и креативные агентства отличаются большей динамичностью и гибкостью во внедрении ИИ, что позволяет им становиться пионерами и драйверами новых технологических решений.

Как ускорить трансформацию

Для малого бизнеса ИИ — это культура инноваций и легко внедряемые простые инструменты. Для среднего бизнеса ИИ становится частью экосистемы, где культура, данные, компетенции и процессы работают вместе. Важные общие правила: четкие KPI, быстрый пилот, открытые цифры и культура, позволяющая рисковать.

Ключевые шаги для внедрения ИИ

Утвердить стратегию ИИ. Успешные компании начинают с четкой стратегии, определяя, как ИИ поможет добиться конкретных KPI.

Лидерство и менеджер по инновациям. Важно ввести роль менеджера по инновациям, который сможет превращать технические идеи в бизнес-кейсы. В малых компаниях эта роль может выполняться CEO.

Обучение и развитие. Надо организовать тренинги и воркшопы для повышения компетенций сотрудников.

Создать команду чемпионов. Лидеры инноваций в подразделениях должны становиться послами ИИ, демонстрируя успехи и делясь кейсами.

Начать с малого. Маленькие проекты с четкими целями помогают проверить гипотезы и продемонстрировать ценность ИИ без больших рисков.

Показать результаты. Первые успехи с ИИ превращают скептиков в амбассадоров технологии.

Кто начинает так, уже завтра получает преимущество на рынке, где ИИ становится новой нормой.

В фокусе – глобальная конкуренция

Более половины опрошенных украинских компаний уже экспериментируют с инструментами ИИ или планируют увеличить инвестиции в эту технологию. Украинский бизнес заинтересован в развитии ИИ, но сталкивается с проблемами, такими как недостаток квалифицированных кадров и недопонимание того, как интегрировать ИИ в бизнес-процессы.

Использование ИИ открывает новые возможности для компаний, но требует готовности к изменениям, прозрачности процессов и ясного видения интеграции этой технологии в стратегию развития.

Лидеры рынка, которые уже инвестируют в инновации, будут иметь значительные конкурентные преимущества в будущем. Для многих компаний ИИ становится ключевым фактором конкурентоспособности на глобальном уровне.

Методология опроса Исследование проводилось в период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года и включало в себя два основных метода сбора данных: онлайн-опрос (CAWI) и глубинные интервью (IDI) с топ-менеджерами и руководителями подразделений украинских компаний. Исследование добровольное и не претендует на статистическую репрезентативность всей экономики Украины, однако показывает настроения компаний, которые уже проявляют интерес к ИИ. Выборка: 206 компаний заполнили полную анкету, что охватило 426 руководителей (одна компания могла предоставить несколько респондентов);

34 компании прошли глубинные IDI-интервью, продолжительность которых в среднем составила 55 минут;

для анализа были включены только компании, ответившие не менее чем на 50% вопросов анкеты. Профиль респондентов: Размер компаний: малые (11–50 работников) — 15%, средние (51–250 работников) — 56%, крупные (250 работников) — 29%. Отрасли: Информационные технологии — 25%

Профессиональные услуги — 19%

Розничная торговля и электронная коммерция — 13%

Промышленность и производство – 11%

Финансовые услуги — 8%

Логистика и транспорт — 6%

Здравоохранение — 5%

Строительство — 4%

Другие – 9%. Должности: топ-менеджмент – 31%, руководители подразделений – 69%. Читать больше Свернуть