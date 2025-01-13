Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Борги, скандали та ігнор». 28 депутатів ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Чи дійсно під ним хитається крісло?

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Звільнення Германа Галущенка в 2025 році – депутати зареєстрували постанову /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Герман Галущенко очолює Міністерство енергетики з 2021 року. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:42 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:42

Постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка має розглянути парламент. Причин для невдоволення у депутатів багато, приводом став публічний конфлікт міністра з народною депутаткою Інною Совсун у Верховній Раді. Чому депутати хочуть, але навряд чи зможуть звільнити міністра?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун 13 січня зареєструвала у Верховній Раді постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Документ підписали 28 депутатів із 401. Більшість підписантів – із опозиційних партій «Голос» і «Європейська Солідарність», але є і з провладної «Слуга народу».

«Коли слабка людина не має аргументів, вона переходить на особистості. Але проблеми починаються, коли ця слабка людина – міністр енергетики», – каже Совсун.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні