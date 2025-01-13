«Борги, скандали та ігнор». 28 депутатів ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Чи дійсно під ним хитається крісло?

Постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка має розглянути парламент. Причин для невдоволення у депутатів багато, приводом став публічний конфлікт міністра з народною депутаткою Інною Совсун у Верховній Раді. Чому депутати хочуть, але навряд чи зможуть звільнити міністра?

Народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун 13 січня зареєструвала у Верховній Раді постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Документ підписали 28 депутатів із 401. Більшість підписантів – із опозиційних партій «Голос» і «Європейська Солідарність», але є і з провладної «Слуга народу».

«Коли слабка людина не має аргументів, вона переходить на особистості. Але проблеми починаються, коли ця слабка людина – міністр енергетики», – каже Совсун.