Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Довгострокові стосунки з агенцією дають кращі бізнес-результати». Як BetterSvit виграла два золота Effie Europe? Інтервʼю з керівною партнеркою BetterSvit Holding Світланою Степаненко

Ліза Сідорова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ліза Сідорова
Forbes

6 хв читання

«Довгострокові стосунки з агенцією дають кращі бізнес-результати». Як BetterSvit виграла два золота Effie Europe? Інтервʼю з керівною партнеркою BetterSvit Holding Світланою Степаненко /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

BetterSvit стала Independent Agency of the Year на Effie Awards Europe 2025 і отримала два золота. Forbes Ukraine поговорив з керівною партнеркою BetterSvit Holding Світланою Степаненко про бізнес-ефект нагород, тренди маркетингу у 2026 році та розвиток українського креативу

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Україна здобула три золоті нагороди на Effie Awards Europe 2025 – рекордний результат для українського ринку. Одне золото отримали агенція HyperNormal та фандрейзингова платформа United24. Ще два – BetterSvit і Media First Ukraine у категоріях «Media Strategy & Idea» та «Positive Change – Brand» за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО», створений для «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».

Крім того, BetterSvit отримала титул Independent Agency of the Year – уперше для української незалежної агенції на Effie Europe.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні