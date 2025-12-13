BetterSvit стала Independent Agency of the Year на Effie Awards Europe 2025 і отримала два золота. Forbes Ukraine поговорив з керівною партнеркою BetterSvit Holding Світланою Степаненко про бізнес-ефект нагород, тренди маркетингу у 2026 році та розвиток українського креативу

Україна здобула три золоті нагороди на Effie Awards Europe 2025 – рекордний результат для українського ринку. Одне золото отримали агенція HyperNormal та фандрейзингова платформа United24. Ще два – BetterSvit і Media First Ukraine у категоріях «Media Strategy & Idea» та «Positive Change – Brand» за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО», створений для «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».

Крім того, BetterSvit отримала титул Independent Agency of the Year – уперше для української незалежної агенції на Effie Europe.