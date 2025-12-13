BetterSvit стала Independent Agency of the Year на Effie Awards Europe 2025 і отримала два золота. Forbes Ukraine поговорив з керівною партнеркою BetterSvit Holding Світланою Степаненко про бізнес-ефект нагород, тренди маркетингу у 2026 році та розвиток українського креативу
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Україна здобула три золоті нагороди на Effie Awards Europe 2025 – рекордний результат для українського ринку. Одне золото отримали агенція HyperNormal та фандрейзингова платформа United24. Ще два – BetterSvit і Media First Ukraine у категоріях «Media Strategy & Idea» та «Positive Change – Brand» за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО», створений для «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».
Крім того, BetterSvit отримала титул Independent Agency of the Year – уперше для української незалежної агенції на Effie Europe.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.